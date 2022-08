Inizio scuola 2022-2023 Liguria. Quando inizia l’anno scolastico

Inizio scuola settembre 2022 Liguria e Genova. Date calendario scolastico regionale: primo e ultimo giorno di scuola, festività e ponti.

L’inizio della scuola 2022-23 è previsto a metà settembre in Liguria, secondo il calendario regionale. Ma la giunta guidata dal governatore Giovanni Toti ha definito anche tutte le altre date da segnare in agenda per gli alunni di scuole materne, elementari, medie e superiori.

Ecco allora quando cominciano e finiscono le lezioni in Liguria, quanto durano e quali sono i periodi di vacanza.

Data inizio scuola 2022/23 regione Liguria

Il nuovo anno scolastico in Liguria inizia mercoledì 14 settembre 2022, esattamente un giorno prima della metà del mese. Si tratta di una data posticipata di qualche giorno rispetto al confinante Piemonte, ma in linea con quanto deciso dalla maggior parte delle altre regioni italiane.

La prima campanella dell’a.s. 2022 2023 suonerà per tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le materne, presenti a Genova, La Spezia e tutte le altre località del territorio.

Quando iniziano le vacanze estive 2023 in Liguria?

L’ultimo giorno di scuola in tutta la regione arriva il 10 giugno 2023. Questo significa che le vacanze estive per gli studenti iniziano dal giorno successivo, ovvero da domenica 11 giugno. Questa data però riguarda chi frequenta scuole elementare, medie e licei, ad eccezione di chi deve sostenere gli esami. In virtù di questo la durata totale delle lezione è pari a 206.

Per le scuole d’infanzia la fine dell’attività didattica arriva il 30 giugno 2023. Di conseguenze le vacanze dell’estate iniziano dal primo luglio per i più piccoli che frequentano queste istituzioni scolastiche, visto che i giorni di attività sono di più.

Elenco giorni festivi calendario 2022-2023 Liguria

Quali sono i periodi in cui non si svolgono le lezioni in Liguria? Vediamo i giorni di vacanza stabiliti dalla giunta regionale, inclusi eventuali ponti:

31 ottobre e 1° novembre: ponte festività tutti i santi

8 dicembre: Immacolata concezione

dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023: festività di Natale

dal 6 all’11 aprile: vacanze di Pasqua 2023

24-25 aprile: ponte festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa nazionale della Repubblica

Festa del santo patrono: la data dipende dal comune e non ci saranno le lezioni solo se capita in un giorno feriale.

Qui allegato trovate la delibera della giunta ligure, disponibile anche in formato pdf da scaricare cliccando sugli allegati. Al suo interno ci sono tutte le ulteriori informazioni utili per gli studenti e le loro famiglie.

Calendario scolastico 2022-2023 in Liguria

In sintesi, a Genova e in Liguria le scuole iniziano il 14 settembre 2022 e finiscono il 10 giugno 2023. Durata delle lezioni pari a 206 giorni complessivi, ma non per quelle d’infanzia che terminano il 30 giugno 2023. Durante l’anno sono previste varie feste in calendario, fino ad arrivare alle attese vacanze estive.

