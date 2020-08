La Juventus sarebbe interessata a Messi e la notizia arriva dalla Spagna. Quanto c’è di vero? Per ora nulla, ma come nasce questo rumors? Intanto Sarri non vuole rescindere il contratto.

Juventus Inter e PSG sono le tre squadre interessate a Messi. Questo riporta la testata spagnola Sports in un suo editoriale a firma di German Bona. Peccato che che nell’articolo non c’è nulla di concreto ma solo ipotesi. Ecco Cosa dice l’ultimo gossip sul calciomercato Juventus

Messi: Juventus Inter o Psg?

Leo Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi ma la sua vita calcistica ha indossato solo una maglia, quella del Barcellona. Afferma il giornalista. Tuttavia non è un mistero per nessuno che Messi potrebbe uscire dal Barcellona nel 2020.

Fatta questa dovuta premessa la voce che la Juve potrebbe essere interessata a Messi nasce dalla considerazione del giornalista, ovvero solo tre grandi club potrebbero permettersi di comprare un calciatore che costa 500 milioni in soli tre anni: il Psg, l’Inter e la Juventus. Questo secondo il parere di German Bona.

Tanto è bastato però per far uscire subito titoli che faranno sognare o arrabbiare il popolo dei tifosi Juventini. Peccato che tra i sogni e la realtà ci sono sempre di mezzo i conti, e quelli della Juve, come abbiamo già scritto dell’ultimo editoriale sulla nuova formazione Juventus, non tornano affatto.

Vedi anche: Quanto guadagna Messi

Perché la Juventus non potrebbe comprare Messi.

La Juventus Football Club, è una società quotata in borsa le cui azioni non brillano al momento, e a pesare sul suo conto economico è l’alto costo della sua formazione, Ronaldo compreso. A questo vanno ad aggiungersi il contratto in essere con Sarri con cui la società non è riuscita a raggiungere un accordo.

E’ notizia di oggi infatti che l’ex allenatore non intendere rescindere il contratto a fronte di una buonuscita.

Inoltre c’è ancora in sospeso anche la questione Dybala, oltre a gli altri calciatori che non intendono andare via dalla Juve visti i lauti stipendi.

Vedi anche: Stipendi giocatori Juventus

Quindi secondo voi in una squadra dove l’imperativo è tagliare i costi e rescindere i contratti, può permettersi di fare un’operazione finanziaria da circa 500 milioni?

Tutto è possibile nel calcio, ma per ora la news che su: “Messi c’è anche la Juve” è pari a una notizia di gossip del momento.