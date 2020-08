Dybala, Ronaldo e Messi protagonisti del gossip tra calciomercato cessioni, acquisti e vacanze. Ecco come un atleta diventa un personaggio da gossip

Ronaldo Dybala e Messi sono i tre grandi protagonisti di oggi, tra portali bianconeri e testate sportive c’è di tutto. Ma intanto due degli atleti se la godono in vacanza, mentre il futuro di Messi dopo la pesante sconfitta in Champions League diventa il caso del giorno non solo in Italia. Tra vacanze, contratti e sconfitte vediamo come e perché i tre calciatori sono diventati oggetto di pettegolezzi e speranze.

Messi e l’Inter

L’inter vorrebbe comprare Messi. Un operazione da 500 milioni difficile e che a detta dell’allenatore Conte in una interivista al Corriere rilasciata lo scorso luglio “Diventa più semplice spostare il Duomo di Milano” piuttosto che portare Messi all’Inter. Tuttavia le voci ritornano dopo la sconfitta subita dal Barcellona nella partita contro il Bayern Monaco valida per i quarti di finale di Champions. Non ne esce bene quindi neanche Lionel Messi su cui sono iniziati i soliti rumors sul futuro del calciatore.

Quindi Cosa farà Messi? Non è chiaro e non è certo che finisca all’Inter, si tratta di un calciatore in grado di decidere da solo. Quindi Vedremo.

Paulo Dybala e la Juventus

Dybala venduto, Dybala non si tocca, Paulo Dybala e il contratto. Da quando Pirlo è diventato il nuovo allenatore della Juve, il nome dell’attaccante della Juventus e della nazionale argentina è tutti i giorni sulle varie testate e siti che fanno a gara per lanciare l’ultima news. In realtà su Paulo Dybala la Juventus non si è ancora espressa. Nel frattempo il calciatore se la gode in vacanza ad Ibiza con la sua fidanzata come mostra sul suo Instagram. Il suo futuro? Chiedetelo ad Andrea agnelli..

Ronaldo e Georgina

CR7 è probabilmente il calciatore di cui più si parla al mondo, soprattutto da quando è arrivato alla Juve e da quando la sua vita sentimentale oramai ha trovato un equilibrio con Georgina Rodriguez e da cui il calciatore portoghese ha avuto una figlia.



Dopo le false voci che davano Cristiano Ronaldo fuori dalla Juve, (sempre a seguito del cambio di allenatore), ora non resta che pubblicare le foto delle sue vacanze su Instagram. Comunque sia e comunque vada il video di Ronaldo in acqua, in barca o con Georgina e famiglia c’è sempre qualcuno che lo guarda.

Perché abbaimo messo questo articolo su Dybala Ronaldo e Messi nel Gossip? Perché seguire lo sport è differente dal seguire tutte le fantasie di chi scrive in assenza di notizie certe. E questo si chiama gossip del momento, ma lo sport e il calcio troppo spesso si nutrono anche di queste news..