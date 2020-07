Brooklyn Beckham, figlio di Vittoria e David Beckham si sposa a soli 21 anni con Nicola Peltz figlia di un miliardario americano. Il luogo delle nozze sarà forse in Italia.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposeranno forse in Puglia nel Borgo di Sant Egnazia dove c’è uno degli hotel più belli e lussuosi al mondo. Vediamo quanto costa sposarsi in Puglia in un resort a 5 stelle

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz matrimonio

La notizia delle possibili nozze in Puglia del figlio della stilista e la leggenda del calcio inglese è stata riportata dal Mail Online.

La testata inglese che ha costruito una montagna di gossip inventato su Meghan Markle e con cui la moglie del principe Harry è in causa.

Tuttavia ci auguriamo questa volta si tratti di una news vera vista la condizione del turismo italiano. Vediamo cosa ha scritto il Mail.

La scelta del luogo sarebbe stata suggerita da Victoria Beckham che insieme a suo marito e i figli ha trascorso le sue vacanze in Puglia la scorsa estate prima di recarsi in Francia.

La location nel borgo di Sant Ignazio è una meraviglia come poche al mondo, e in quanto tale molto costosa. La testata inglese parla di un matrimonio che può costare fino a 3milioni di sterline. Cifra che per i Bekham non è un problema visto il loro cospicuo patrimonio.

Tuttavia anche la futura signora Beckham non se la passa male in quanto figlia di Nelson Peltz uomo d’affari e investitore miliardario americano.

Quindi se la giovane coppia convolerà a nozze in Italia la regione Puglia trarrà il suo vantaggio, cosa che in questo periodo post pandemia coronavirus non è poco.

Da quanto si legge la data delle nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non è ancora nota, quello che è certo e che i due giovani hanno manifestato la voglia di sposarsi con la benedizione di mamma Victoria, e che l’anello di fidanzamento di Nicola Pelzt è costato circa 380mila euro

Vedi anche: Victoria Beckham quanto guadagna una delle donne più potenti d’Inghilterra

Gossip del momento