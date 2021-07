Canzoni 2021. Un bacio all’improvviso è una delle canzoni dell’estate. Video, testo e significato.

Un bacio all’improvviso, di Rocco Hunt e Ana Mena, è una delle canzoni del momento. I due avevano già collaborato insieme e la canzone, ai primi posti su Spotify e Youtube, uscirà anche in spagnolo. Prima di leggere il testo, ecco il video:

Un bacio all’improvviso VIDEO

Ormai quasi 20 milioni di visualizzazioni su Youtube in poche settimane, il video di Un bacio all’improvviso è pura estate. E’ girato tra Barcellona e la Costa Brava, in un tripudio di mare, balletti e coreografie, sole, leggerezza. Insomma, estate!

I due artisti avevano già collaborato con grandissimo successo in “A un passo dalla luna”, ma “Un bacio all’improvviso” sembra proprio essere una delle canzoni di questa estate di tormentoni e in generale una delle canzoni del 2021. Il mix è ormai noto: reggaeton e pop, un sodalizio perfetto tra il cantante campano e la cantante e attrice spagnola. E ora vediamo il testo di questa hit estiva:

Un bacio all’improvviso TESTO

Ehi

Ana Mena

(?)

Quello che provo io per te (oh, oh, oh)

Non basterebbe solo una canzone

Non mi potrei confondere (oh, oh, oh)

Ti troverei in un mare di persone

Voglia di festa

Ma il tuo nome in testa

Mi ritorna ogni volta che

I tuoi occhi parlano I miei dubbi cadono

E so che hai bisogno di me

Ancora io e te

Il vento dell’estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono e non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

A due passi dal mare

Perdo il conto del tempo

Che se stiamo insieme scompare

Non so dirti quello che sento

Guardiamo il cielo mentre

Si accendono le stelle

Vorrei fosse per sempre

Ancora io e te

Il vento dell’estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono

E non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

Tu sei quello che rimane

Quando tutti vanno via

E si dividono le strade

In fondo cosa vuoi che sia

Ancora io e te

Il vento dell’estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono

E non sempre c’è un perché

Un bacio all’improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

Ehi

Ana Mena

(?)

Dimelo Rocky, poeta urbano

Un bacio all’improvviso significato

Sul significato della canzone non c’è molto da dire: una leggera canzone d’amore tipicamente estiva, versi come “il vento dell’estate ti riporta qui da me” parlano da soli. Si parla di amore, di estate, di gioia, di felicità. Una canzone semplice ma che funziona, come confermato dal successo che sta riscuotendo in queste settimane.

Di Ana Mena Rocco Hunt aveva dichiarato: “Devo dire che è fantastica. È preparata, ama davvero l’Italia e con me ha trovato un’intesa molto forte”.

I due infatti continuano a collaborare di estate in estate, e probabilmente continueranno. L’artista campano collabora anche con J-Ax, Boomdabash, Clementino e Nina Zilli: è infatti sua la penna dietro molte canzoni e tormentoni di questi artisti.

Il singolo, pubblicato il 4 giugno 2021, uscirà anche in una versione in spagnolo dal titolo “Un beso de improviso”.

