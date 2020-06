Canzoni 2020, ecco le più ascoltate in radio questa settimana. Quali sono i tormentoni dell’anno? Playlist

L’estate è iniziata! Tra le canzoni del momento sono finalmente arrivati i veri tormentoni dell’estate. Nella prima settimana della stagione estiva vediamo tra i più ascoltati Tiziano Ferro, Jovanotti, Elodie, The Weeknd, Billie Eilish, Irama, Boomdabash ma anche J-Ax, Ghali e molti altri, italiani e stranieri. Vediamo quali sono le prime canzoni estate 2020 di questa stagione, prima la classifica, poi la playlist per ascoltarle!

Canzoni più ascoltate in radio settimana 19-26 giugno 2020 – TOP 15

Elodie – Guaranà Tiziano Ferro e Jovanotti – Balla per me The Weeknd – In Your Eyes Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me Billie Eilish – ilomilo Irama – Mediterranea Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke J-Ax – Una voglia assurda Ghali – Good Times The Kolors – Non è vero Dua Lipa – Break my heart Black Eyed Peas – Mamacita Marshmello & Halsey – Be kind Achille Lauro – Bam Bam Twist Francesco Gabbani – Il sudore ci appiccica

Il post continua, sotto ci sono i video per ascoltare le canzoni!

Tormentoni estivi 2020: finalmente sono arrivati, ecco le canzoni più ascoltate in radio. Quali di queste vi piace di più? Quali di queste sarà la regina dell’estate?

Elodie – Guaranà

Tiziano Ferro e Jovanotti – Balla per me

Vedi anche: Canzoni italiane del momento 2020

The Weeknd – In Your Eyes

Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

Billie Eilish – ilomilo

Vedi anche: Billie Eilish è stata innamorata (ma ora solo di sè e dei cavalli)

Irama – Mediterranea

Boomdabash & Alessandra Amoroso – Karaoke

J-Ax – Una voglia assurda

Francesco Gabbani – Il sudore ci appiccica

Ghali – Good Times

Canzoni 2020, i primi successi estivi

Insomma, tra le canzoni e le hit più ascoltate e passate in radio in questo inizio d’estate ci sono i soliti noti: J-Ax non può mancare con la sua hit estiva (a volte anche più di una), ma a regnare – almeno per il momento – sono Elodie, Tiziano Ferro, Jovanotti, e poi tre star straniere: The Weeknd con “In Your Eyes”, una delle canzoni del 2020, poi Lady Gaga e Ariana Grande, e la mitica Billie Eilish con la nuova “ilomilo”.

A seguire Irama con la bellissima Mediterranea, poi altri esperti di tormentoni estivi come Boomdabash e Alessandra Amoroso, Ghali con la hit “Good Times”, i The Kolors, Dua Lipa, vecchie conoscenze come i Black Eyed Peas, che ormai da 20 anni sfornano hit estive, e ancora Marshmello & Halsey, Achille Lauro e Francesco Gabbani con un brano dal titolo molto estivo, “Il sudore ci appiccica”.

Questa la situazione nelle radio, ma più o meno corrisponde alle canzoni del momento anche nelle piattaforme di streaming musicale. Vi piacciono, non vi piacciono? Come sempre, e come ogni estate, i Italia le canzoni italiane battono quelle straniere, anche se l’estate è appena iniziata e la gara dei tormentoni è ancora tutta da vedere.

