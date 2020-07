Sirene è il nuovo singolo di Levante ed è già una delle canzoni di questa strana estate 2020.

CANZONI. Manca l’estate e manca il pubblico, ma non mancano le canzoni. Non “volevo scrivere una canzone per l’estate” Spiega Levante, ma dalla solitudine è nato Sirene. Testo e Video:

Sirene – Levante





Sarà un’estate al mare molto diversa, sono lontani i tempi in cui Giuny Russo cantava per l’appunto “Un’estate al mare” . Ma solitudine e il distanziamento sociale non fermano la creatività degli artisti della musica italiana. Da qui nasce Sirene, il nuovo singolo della cantautrice siciliana Levante, già autrice nel 2019 del singolo ” ‘Andrà Tutto Benè”

“Sirene è stato scritto durante il lockdown per raccontare il periodo che stiamo vivendo” Ha detto Claudia Lagona, in arte Levante. Vediamo insieme come la cantautrice e scrittrice ci racconta con “Sirene” il periodo più difficile della nostra storia.

Levante Sirene testo

E’ una canzone d’amore diversa dove solitudine, paura e mare si fondono e danno vita a un testo scritto durante la quarantena, e che ci ricorda i giorni che abbiamo vissuto da soli o in coppia.

Ma noi siamo amanti… sai ancora abbracciarmi?

Ci pensi alla lista delle cose da rifare quando andremo avanti?

Quando andremo avanti … Mi porti sulla strada verso il mare?

Se va male resto a casa con te

E non è facile Amore non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore dici “sento le sirene”

ma non c’è traccia di mare intorno a noi

Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia. Amore dici “sento le sirene”

ma non è più come pensi…

Sono Ulisse all’albero maestro,

Neanche oggi esco.

Sirene è l’ultimo singolo di Levante che non volendo si candida ad essere una delle canzoni di questa strana estate 2020. E ora non vi resta che ascoltare le parole dette dall’autrice oltre naturalmente alla sua nuova canzone estiva.

