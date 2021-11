Adele: 30 è l’album del ritorno. Ecco le nuove canzoni

30 di Adele è l’album di ritorno dopo sei anni di silenzio. Di cosa parla? Ecco le nuove canzoni.

Adele è tornata. Dopo sei anni dall’ultimo album ha pubblicato “30“, un disco intenso e potente in cui affronta il tema difficile della separazione.

30 è il nuovo disco di Adele. Finalmente la cantautrice inglese torna a incantarci, con quasi un’ora di musica per 12 brani (15 nella versione deluxe con le tre bonus track). Il nuovo album è stato anticipato dai due singoli Easy on Me e I Drink Wine.

Adele. Le canzoni del nuovo album “30”

Adele – To Be Loved

Adele, 30. Il titolo e i temi del nuovo album

Si tratta del quarto album in studio di Adele, e come per gli altri il titolo rappresenta l’età in cui la cantante l’ha concepito e scritto. Tutti gli album di Adele sono infatti sempre estremamente legati alla sua vita e alle sue vicende personali. In questo Adele ci parla del divorzio dall’ex marito Simon Konecki, affrontando quindi principalmente il tema della separazione.

Ma Adele in 30 ci parla anche del suo essere madre e del difficile rapporto tra vita privata e fama. 30 è un album pop, jazz e soul incentrato su temi romantici ma al contempo molto malinconici, come è tipico di Adele. Ad esempio in To Be Loved ci parla delle difficoltà legate all’amare ed essere amati, perché i sentimenti e le aspettative che si hanno non sono mai semplici.

In Easy on Me Adele si rivolge invece al figlio in una sorta di lettera, spiegandogli le difficoltà che ha dovuto affrontare e chiedendogli di capirla.

Adele – Easy on Me

Adele, 30 – Tracklist dell’album

Ma ecco quali sono tutti i titoli del nuovo album di Adele, con le tre bonus track.

“Strangers by nature” “Easy on me” “My little love” “Cry your heart out” “Oh my god” “Can I get it” “I drink wine” “All night parking (with Erroll Garner)” “Woman like me” “Hold on” “To be loved” “Love is a game” “Wild wild west” (bonus track) “Can’t be together” (bonus track) “Easy on me” (con Chris Stapleton, bonus track)

Copertina dell’album 30:

Adele e le dichiarazioni sul nuovo album, 30

Poco prima dell’uscita di 30 Adele ha parlato del nuovo album e di se stessa in una lunga intervista con Oprah Winfrey. Adele ha raccontato di come il suo desiderio di creare un nucleo familiare stabile, di avere cioè quella famiglia che aveva sempre immaginato fin da bambina, abbia condizionato tutta la sua vita.

«Sono stata ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare per tutta la vita perché non ne ho avuta una. Fin da piccola mi ero ripromessa che quando avessi avuto dei bambini, saremmo rimasti insieme. E ci ho provato, davvero a lungo».

Adele – My Little Love

Adele ha poi detto anche di essersi sentita a disagio e in imbarazzo a causa del divorzio da Simon Konecki. Divorzio che è arrivato nel 2018, proprio lo stesso anno delle nozze (ma dopo otto anni di relazione e un figlio). «Prendo il matrimonio molto seriamente e sembra quasi che vi abbia mancato di rispetto sposandomi e poi divorziando così velocemente», ha spiegato.

Nell’intervista Adele ha parlato anche del proprio dimagrimento (negli ultimi due anni la cantante ha infatti perso moltissimi chili, diventando quasi irriconoscibile) e del difficile rapporto con suo padre. «Non mi sono mai aspettata nulla da nessuno perché così ho imparato a fare dal rapporto con mio padre. Lui è stato il motivo per cui non riuscivo ad arrivare a quel che è una relazione in cui ci si ama davvero». Adele ha detto che è stata come una ferita che l’ha fatta soffrire fin da bambina. Negli ultimi anni, prima che il padre morisse, si è riconciliata con lui. «È stato davvero molto, molto terapeutico. E quando è morto è stato proprio come se la ferita si fosse richiusa».

