10 anni senza Lucio Dalla, Rai lo omaggia con “Lucio dove vai”

Lucio Dalla celebrato da Rai Radio 3. Ecco come e quando verranno ricordate canzoni e musica del cantante bolognese, a 10 anni dalla sua scomparsa.

Lucio Dalla, uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana, verrà ricordato da Rai Radio 3, martedì primo marzo 2022, in occasione dei 10 anni dalla sua morte.

Vediamo allora quale sarà il tributo che gli fornirà la Rai durante questo anniversario.

Vedi anche: Canzoni di Lucio Dalla le 12 più belle e famose

Lucio Dalla ricordo Rai primo marzo, canzoni e concerto

Come si legge sul sito dell’Ufficio Stampa Rai, il primo marzo 2022 Radio 3, nel giorno del decimo anniversario della sua scomparsa, dedicherà a Lucio Dalla l’intera colonna sonora del pomeriggio. Non solo, nella stessa giornata si potrà ascoltare un concerto serale che ne rivisita i primi passi discografici e l’importantissima collaborazione con il poeta Roberto Roversi.

Insomma una giornata intera in compagnia della musica e della canzoni di Lucio Dalla, con la partecipazione di cantanti e artisti che ne ripercorreranno la carriera.

Rai Radio 3 programmazione in ricordo di Lucio Dalla

Ecco la scaletta programmata dalla Rai per ricordare Lucio Dalla, a partire dal primo pomeriggio fino ad arrivare a “Lucio dove vai” in tarda serata:

14:30 nel programma “L’idealista” ci sarà la puntata dedicata a “I nomi di Dalla – 5 personaggi in cerca di una canzone”.

15:00 in “Fahrenheit” ci sarà un’ampia selezione delle canzoni dell’album del giorno “Lucio”. Si tratta di un lavoro del 2003 passato un po’ in sordina nella discografia del cantante bolognese.

18:00 nel programma “Sei gradi” la scaletta partirà da Dalla con il brano “Disperato erotico Stomp” e chiuderà sempre con Dalla, tramite la canzone “Cosa sarà”.

19:00 in “Hollywood Party” ecco invece approfondito il rapporto del cantante con il cinema, sua grande passione. Con il ricordo delle colonne sonore tramite la sua voce e molto altro.

22:30 la chiusura in diretta dalla sala M con: “Lucio dove vai – Il Dalla degli esordi e la stagione con Roberto Roversi”. Un prezioso live, con la cantante Costanza Alegiani che riproporrà molte delle sue canzoni più famose. Accompagnata da Marcello Alulli al sax, Riccardo Gola al contrabbasso e Francesco Diodati alla chitarra.

In sintesi, fra canzoni romantiche, canzoni sentimentali, ma anche in grado di attraversare tanti altri temi, quello della Rai sarà un ricordo da non perdere per gli amanti di Lucio Dalla. A 10 anni dalla sua scomparsa i suoi successi restano ancora impressi nella memoria e la voglia di riascoltarli immutata.

Vedi anche: