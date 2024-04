Giusto o sbagliato di De Gregori e Zalone. Video, testo e significato del brano nato dalla collaborazione fra il cantautore e l’attore.

Il nuovo singolo di Francesco De Gregori è Giusto o sbagliato, realizzato insieme a Checco Zalone che per l’occasione ha svestito i panni del comico per indossare quelli del musicista. Se De Gregori infatti interpreta il brano con la sua voce unica, l’attore suona il pianoforte. Il risultato è straordinario e sembra di ascoltare musica italiana d’altri tempi. Se non ci credete ascoltatelo qui di seguito.

Video Giusto o sbagliato – De Gregori, Zalone

Giusto o Sbagliato De Gregori, il testo

Ecco le frasi e il testo completo del brano.

Lo vedi tu come si fa?

Stai sulla scena senza vederla

Lo vedi tu si fa così

Fai la tua strada senza saperla

E dici fammi un elenco

Chi ha avuto ha avuto

Chi ha dato ha dato

E il conto è lì sul tavolo giusto o sbagliato

Pochi rimorsi, niente di che

Nessun rimpianto, non è peccato

Aver confuso diamanti e vetro

L’amore vero è un surrogato

Ho preso quello che ho preso

E certe notti poi

Che ho rinnegato

Colpevole o non colpevole

Giusto o sbagliato

C’è stato un tempo vissuto già

Parlarne adesso che senso ha?

Che avevo fame ed ho rubato

Ed ho inghiottito tutto ed ho sputato

Ma è stato bello, giusto così

Giusto o sbagliato

E adesso vedi

Lo sai com’è,

Non conta niente quello che è stato

Avere pianto e fatto piangere

Aver colpito ed incassato

Ho avuto carte difficili

Ma non ho debiti con chi ho giocato

O almeno no, direi di no

Giusto o sbagliato

C’è stato un tempo vissuto già

Parlarne adesso che senso ha?

Che avevo fame ed ho rubato

Ed ho inghiottito tutto ed ho sputato

Ma è stato bello, giusto così

Giusto o sbagliato

Giusto o sbagliato, significato e perché funziona

Il singolo di questa strana coppia è una ballad lenta e delicata, dove la voce è accompagnata dal piano in modo eccezionale. Parla dell’impossibilità di raccontare quello che accade nella vita definendo con precisione ciò che è giusto oppure sbagliato. In altre parole non serve rinnegare quello che è stato, anche se non ci è piaciuto, ma goderci tutto quello che ci capita.

Una nuova poesia per la musica nazionale, che in questo duetto trova passione e professionalità. Non si tratta infatti della classica collaborazione per unire il pubblico dell’attore pugliese e quello del cantautore romano, ma di un featuring fra grandi artisti italiani che funziona.

Il nuovo album di De Gregori e Zalone

Non solo questo singolo, i due artisti hanno realizzato un intero album insieme, dal titolo “Pasticche“. Il disco disponibile dal 12 aprile 2024, è composto da 15 tracce con una vera e propria incursione nella migliore musica italiana. Per esempio ci sono i successi di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti.

Ecco la tracklist completa dell’ultimo disco di Francesco De Gregori:

Giusto o sbagliato di De Gregori – Zalone – De Gregori Pezzi di vetro Pittori della domenica di Paolo Conte Rimmel Putesse essere allero di Pino Daniele Atlantide Storia di Pinocchio di Nino Manfredi La prima Repubblica di Checco Zalone Le cose della vita di Antonello Venditti Falso Movimento Alejandro di Checco Zalone Pittori della domenica (piano e voce) Giusto o sbagliato (con orchestra) Buonanotte Fiorellino Ciao ciao.

Insomma a 73 anni De Gregori dimostra ancora una volta che la buona musica non ha età. Il singolo “Giusto o sbagliato” e l’album “pasticche” ne sono la dimostrazione.

