Classifica canzoni estate. Le 9 più ascoltate del 2022

Canzoni dell’estate 2022. Ecco le più ascoltate in radio, su Youtube e Spotify. Ascolta le migliori canzoni estive qui.

Classifica canzoni estive 2022. Quali sono le canzoni da estate più passate in radio, più ascoltate su Spotify e visualizzate su Youtube? Vediamolo insieme in questa speciale Top 9 selezionata per voi incrociando tutti i dati provenienti da queste piattaforme. Ecco dunque le migliori hit dell’estate 2022, buon ascolto.

Classifica canzoni più ascoltate questa estate – Playlist

Boomdabash feat. Annalisa – Tropicana Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita Harry Styles – Late night talking Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo – Caramello Jovanotti feat. Sixpm – Sensibile all’estate Elton John & Britney Spears – Hold me closer Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta, RVFV, Omar Varela – Hace Calor Remix Tommaso Paradiso – Piove in discoteca

Boomdabash feat. Annalisa – Tropicana

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe

Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita

Harry Styles – Late night talking

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo – Caramello

Jovanotti feat. Sixpm – Sensibile all’estate

Elton John & Britney Spears – Hold me closer

Kaleb di Masi, Sfera Ebbasta, RVFV, Omar Varela – Hace Calor Remix

Tommaso Paradiso – Piove in discoteca

Musica estate 2022: migliori canzoni italiane e straniere

Come visto dalla playlist aggiornata, la canzone estiva più passata alla radio e ascoltata sulle piattaforme musicale durante l’estate è stata “Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa. Almeno incorciando i dati fino a questo momento, dato che la bella stagione non è ancora finita.

Ma fra i tormentoni dell’estate possiamo notare anche i Pinguini Tattici Nucleari, che con la loro “Giovani Wannabe” hanno conquistato quasi tutti. Non mancano le altre hit italiane estive. Alcuni esempi? I due strani trio dell’estate, ovvero Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La Dolce Vita” e Rocco Hunt in collaborazione con Elettra Lamborghini e la cantante spagnola Lola Indigo con la loro “Caramello”.

Canzoni del momento italiane 2022 - Le più ascoltate

Fra le musiche estive più ascoltate ci sono però anche diverse canzoni straniere. A partire da Harry Styles, che dopo il successo “As it was”, ha realizzato un altro singolo di successo in questi mesi, ovvero “Late night talking”. Poi c’è l’attesissimo ritorno di Britney Spears, che ha scelto di duettare con un maestro della musica internazionale come Elton John in “Hold me closer”.

Infine, non mancano due vecchie conoscenze dei successi estivi come Jovanotti e Tommaso Paradiso. Senza dimenticare il remix proposto da Sfera Ebbasta e altri rapper italiani, sempre molto di moda specie fra i giovani.

Questa la classifica aggiornata delle canzoni estive più ascoltate nel 2022. Ce n’è per tutti i gusti, ma se i brani visti fin qui non fanno per te, prova a dare un’occhiata alle playlist qui di seguito.

