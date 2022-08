Le canzoni più ascoltate in radio in questo momento. Agosto 2022

Le 10 canzoni più ascoltate in radio in questo caldo Agosto 2022 Italiane e straniere. Brilla la stella di Elodie con la sua Tribale. Playlist

Canzoni agosto. Ecco quali sono i brani più trasmessi dalle radio in questo momento comprese le ultime nuove entrate e i tormentoni che ormai da settimane accompagnano la nostra estate. E le novità? Ovviamente non mancano nemmeno quelle. Di seguito la classifica. E buon ascolto!

Canzoni più ascoltate in radio Ferragosto 2022 – TOP 10

Elodie – Tribale

Black Eyed Peas feat. Shakira e David Guetta – Don’t you worry

Boomdabash feat. Annalisa – Tropicana

Fedez, Tananai, Mara Sattei – La dolce vita

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani wannabe

Beyoncé – Break my soul

Harry Styles – Late night talking

Jovanotti – Sensibile all’estate

Imagine dragons – Sharks

Darin – Superstar

Canzoni 2022, i brani di agosto 2022

Sono la bellezza e la sensualità di Elodie a prendersi il premio di canzone più ascoltata a Ferragosto. Il brano Tribale della cantante romana è infatti quello più trasmesso dalle radio nell’ultima settimana. In seconda posizione c’è un trio internazionale composto dai Black Eyed Peas, dalla colombiana Shakira e dal dj di fama mondiale David Guetta. Terza piazza per Tropicana di Boomdabash e Annalisa.

Scivola La dolce vita di Fedez prima nel mese di luglio, mentre resiste nella top 5 Giovani Wannabe della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Sale invece Late night talking di Harry Styles, mentre fra le canzoni fuori dalla Top 10 si appresta a fare l’ingresso Stay with me, brano prodotto da Calvin Harris che vede la partecipazione anche di artisti internazionali come Halsey, Justin Timberlake e Pharrell Williams.

Canzoni Ferragosto 2022, qualche tormentone non ha sfondato

A differenza di quel che ci si aspettava, qualche tormentone non ha sfondato. E’ il caso ad esempio di Caramello di Rocco Hunt e Elettra Lamborghini fatica a salire in classifica, così come Pare di Ghali e Madame fatica a entrare in Top 10.

