Le canzoni più ascoltate alla radio in questo momento, Luglio 2022

Canzoni le 10 più acoltate in radio in questo caldo luglio 2022. Fedez sempre al top con La dolce vita. Sono arrivati gli ultimi tormentoni

Canzoni, ecco quali sono i brani più trasmessi dalle radio in questo momento a luglio incluse le new entry e i nuovi tormentoni estivi oltre a qualche novità che nella musica non manca mai. Di seguito la classifica. Buon ascolto!

Canzoni più ascoltate in radio luglio 2022 – TOP 10

Fedez, Tananai, Mara Sattei – La dolce vita

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani wannabe

Lizzo – About Damn time

Elodie – Tribale

Darin – Superstar

Elisa, Matilda de Angelis – Litoranea

Jovanotti, Sixpm – Sensibile all’estate

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t you worry

Boomdabash e Annalisa – Tropicana

Alessandra Amoroso, Db Boulevard – Camera 209

Canzoni 2022, i brani di luglio

Come volevasi dimostrare, la canzone più ascoltata alla radio è La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, con il rapper che, anche quest’anno, vuole accaparrarsi il primato estivo. Subito dietro il terzetto si confermano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Giovani Wannabe, con la brava Lizzo e la sua About damn time in terza posizione.

Nella classifica delle canzoni del momento più ascoltate, sale Tribale di Elodie, un brano tutto da ballare, mentre scivola Superstar di Darin. A completare la top ten non può ovviamente mancare Tropicana realizzata dai Boomdabash con l’affascinante Annalisa, così come Litoranea di Elisa e Camera 209 di Alessandra Amoroso e Db Boulevard.

Due le new entry settimanali, con Jovanotti e la sua Sensibile all’estate e Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta con Don’t you worry.

Canzoni luglio 2022, arrivano gli ultimi tormentoni

La classifica è in continuo aggiornamento e sicuramente subirà molte variazioni nelle prossime settimane con l’uscita degli ultimi tormentoni. Ad esempio all’appello manca Bolero di Baby K e Mika, una delle ultime canzoni ad essere lanciata così come Hula hoop di Carl Brave e Noemi.

Ma attenzione pure a Caramello di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini con Lola Indigo e anche a Finimondo di Myss Keta che riprende il ritornello di Il capello, famosa canzone di Edoardo Vianello del 1961.

