Caramello di Rocco Hunt è una delle canzoni estive 2022. Testo, video e significato

Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Lyrics, video ufficiale e cosa significa davvero la canzone dell’estate 2022.

Rocco Hunt – Caramello è il titolo dell’ultima canzone del rapper ormai specializzato in tormentoni estivi. Dopo quello dell’anno scorso con Ana Mena, nel 2022 la sua hit è frutto di una collaborazione con 2 cantanti: Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Vediamo di cosa parla questo brano fresco e leggero, cosa significa, per poi ascoltarlo direttamente da Youtube tramite il video.

Testo Caramello Rocco Hunt, Elettra Lamborghini

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire, l’importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (ehi) Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? (Ehi)

Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci (Ehi)

Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l’amore né col dinero È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po’ sulla tua schiena

Da soli io e te (ehi, uh) Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo

Che non mi importa dove andiamo, oh-oh

Basta che voliamo, oh-oh

Sulla tua bocca sento gusto caramello

Fermati un secondo che sennò non mi concentro Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

(È caramello, non è)

Caramello, significato ultima canzone di Elettra Lamborghini

Il significato del brano “Caramello” del trio Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo è in buona parte racchiuso nel ritornello del testo. Qui infatti, la Lamborghini dice: “è caramello non è cioccolata“. Con questa semplice frase esprime un concetto più profondo in realtà. Ossia, nonostante la leggerezza spesso presente in un amore estivo, la storia che sta per nascere è molto più di questo e non si limita ad una sola notte. Non a caso poi viene ripetuto anche che “ogni notte inizia con te“.

Insomma, il testo della canzone può sembrare frivolo, ma in realtà non lo è. Interessanti anche le strofe rap di Rocco Hunt, che esprimono quanto questo rapporto sia coinvolgente e la chiusura della cantante spagnola Lola Indigo, che rafforza i concetti visti fino ad ora sostanzialmente. La presenza di quest’ultima non è casuale, infatti il brano è stato realizzato anche in versione spagnola, quindi con l’idea ben precisa di essere un tormentone estivo 2022 anche oltre i confini nazionali.

Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini Official video

Ecco il video ufficiale tratto da Youtube di Caramello, fra sole, balletti e divertimento.

Dove hanno girato il video di Caramello?

Come si può intuire il video ambientato tra piscine e campi sportivi, è stato girato in un resort. In particolare si tratta dei resort pugliesi di Bluserena, dove Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo si sono potuti scatenare a ritmo di Caramello. Coreografie e passi per ballare con questo brano non mancano. Quindi oltre ad essere orecchiabile c’è anche questo aspetto in più, agevolato dalla presenza di ballerine che accompagnano sia Elettra Lamborghini che Lola Indigo.

E forse anche questo uno dei segreti di questo che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti una hit italiana del momento. Insomma, con il suo nuovo singolo Rocco Hunt sembra aver fatto centro ancora una volta, a giudicare dal numero elevatissimo di visualizzazioni ottenute su Youtube e dagli ascolti sulla piattaforma musicale Spotify.

