Canzoni fine estate. Le 8 più belle da ascoltare

Canzoni tristi fine estate. Ecco quali sono le hit di ieri e di oggi sull’estate che sta finendo. Playlist canzoni.

Canzoni sulla fine dell’estate. Con l’avvicinarsi della fine della bella stagione e l’inizio dell’autunno inevitabilmente si percepisce un senso di nostalgia, ben rappresentata da alcune canzoni famose che trattano questo tema. Abbiamo quindi raccolto i migliori 8 brani musicali sulla fine dell’estate. Ascoltali qui con i video tratti da Youtube.

1- Fine dell’estate – The Giornalisti

Brano che rievoca gli anni 80′ e le atmosfere tipiche di quelle stagioni e di quegli amori. In questa canzone malinconica Tommaso Paradiso, quando era ancora parte dei The Giornalisti, canta la fine di questo periodo, delle storie d’amore e dei bei momenti trascorsi in riva al mare, anche se ora è arrivato il momento di guardare avanti.

Tormentone che si ripresenta da 40 anni, ma che risulta più che mai attuale. L’estate che sta finendo segna un ritorno alla realtà, che spesso si fatica ad accettare: dopo spiagge, ombrelloni e tramonti è tempo di tornare in città e di crescere.

L’estate sta finendo e un anno se ne va Sto diventano grande lo sai che non mi va

3- Ernia – Domani

Questa canzone rap, descrive bene quando le vacanze estive sono finite e ci si prepara a tornare in ufficio. Si ripensa alle passeggiate sulle spiagge, che ormai sono lontane, ma non per forza questo rappresenta qualcosa di negativo.

4- Brunori Sas – Guardia ’82

Una canzone d’amore che racconta la nostalgia per gli amori nati sulle spiagge e di quanta malinconia porti con se l’addio a quei periodi indimenticabili.

5- Ciao Mare – Orchesta Raul Casadei

Un grande classico della canzone italiana, che però non passa mai di moda e quando si deve dire addio alle vacanze al mare, viene subito alla mente.

Le più belle canzoni italiane sul mare

6- Impressioni di settembre – PFM

Un brano meraviglioso, con testo scritto da Mogol, che invita a vivere il tempo al massimo perché vola via. A settembre si dimentica il mare, ma ci sono i fiori e i colori che si mostrano in tutto il loro splendore.

7- Wake Me Up When September Ends – Green Day

C’è anche un brano straniero nella selezione di canzoni di fine estate. In questo caso si rimanda alla fine di settembre, quando i protagonisti della canzone chiedono di essere risvegliati. Quindi in un certo senso, almeno in questo caso, si apprezza l’addio alla bella stagione e l’arrivo di quella autunnale.

8- Calliope (Pace alla luce del sole) – Dolcenera

Chiudiamo questa selezione con una delle canzoni italiane del momento. Il nuovo singolo di Dolcenera è un inno alla natura e ad assaporare ogni momento, dall’inizio dell’estate alla sua fine, che con il sole ci rigenera e prepara alla nuova stagione.

Canzoni sulla nostalgia dell’estate

Come visto dalla nostra selezione musicale, le canzoni di questo periodo sono per lo più incentrate sulla nostalgia per la stagione che volge al termine o in alcuni casi già finita. Nei testi e nei video è sempre presente il sole o il tramonto, che segna la fine di questo periodo di allegria, fra amici e serate, ma anche di alcuni amori “stagionali”.

Molti di questi brani sono italiani, ma abbiamo visto che ci sono anche hit internazionali, come quella dei Green Day che a fine settembre torna sempre di moda. Proprio la parola settembre compare in 2 dei titoli fra le canzoni più belle sulla fine dell’estate che abbiamo scelto per voi. Non ci resta che augurarvi un buon ascolto, sperando che le canzoni rendano questo periodo meno triste del solito.

