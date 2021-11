5 canzoni di Tori Amos. PLAYLIST

Toris Amos ha attraversato gli anni ’90 e 2000 con un talento cristallino, tra rock, canzone d’autore e politica. Ecco cinque belle canzoni di Toris Amos.

Myra Ellen Amos, per tutti Tori Amos, è stata una delle figure simbolo del cantautorato femminile anni Novanta e Duemila. Album e canzoni folgoranti, su temi spesso scottanti, affrontati sempre con coraggio e genio musicale. Nella sua lunga carriera ha venduto oltre 12 milioni di album. Oggi è una signora che continua a pubblicare ogni tanto un album, ma per almeno due decenni Toris Amos ha incendiato il mondo della musica pop con le sue canzoni. Ne abbiamo scelto cinque per questa piccola playlist dedicata a una grande musicista. Buon ascolto!

Tori Amos, cinque canzoni belle. PLAYLIST

Crucify

Uno dei primi grandi successi di Tori amos, anno 1992, un testo che tramite il tema della crocifissione parla di mancanza di autostima e critica i benpensanti conservatori americani. Una delle sue canzoni più belle e famose. Notevolissimo anche il video, un cult del rock anni 90.

Winter

Inverno, neve, ghiaccio, una canzone d’amore gelida e amara: “Quando ti deciderai / quando ti amerai tanto quanto io ti amo / quando ti deciderai”. Versi pungenti per una canzone tutt’altro che fredda, anzi, decisamente intensa. Un altro classico di Tori Amos sempre del 1992. Riascoltiamola!

A Sorta Fairytale

Anno 2002, Tori Amos pubblica un geniale concept album con protagonista una giovane, Scarlet, che viaggia attraverso gli Stati Uniti. Il disco ha un grande successo, e in particolare questo singolo, che conquista le classifiche di mezzo mondo. Una delle canzoni più belle della cantante americana. Da ricordare anche il video con l’attore Adrien Brody.

Spark

La rossa cantante americana non ha mai avuto paura di parlare di se stessa senza filtri. In questo meraviglioso brano parla di un aborto spontaneo. “Ero incinta di tre mesi e molto eccitata. All’improvviso una mattina mi sono svegliata e ho iniziato a sentirmi male. Ero davvero arrabbiata con Dio” ha dichiarato.

Cornflake Girl

E dopo tanti anni e tanti album, forse questo singolo del 1994 resta la canzone più famosa in assoluto di Tori Amos. Tratta dal secondo album Under the Pink, riesce a parlare delle ragazze nere in una chiave femminista, una cosa abbastanza inedita per il pop e il rock di quel periodo. Resta un gran bel pezzo, sempre bello da riascoltare.

Toris Amos, una stella rossa unica nel suo genere

Tori Amos ha continuato a pubblicare album: sei, solo negli ultimi 10 anni. Ma ha decisamente cambiato stile e genere, come è normale per un’artista che matura. Ci sarebbero molte altre canzoni da citare e ascoltare, altre poco conosciute da scoprire, ma in questa playlist abbiamo voluto mettere le sue canzoni più belle e famose.

Canzoni di un’artista unica per il pop e il rock anni 90 e 2000, originale, anticonformista, coraggiosa, politica, ed estremamente talentuosa. Un esempio di cantautrice per le generazioni più giovani che, se non la conoscono, dovrebbero assolutamente riscoprirla.

