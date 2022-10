Canzoni più ascoltate alla radio in questo momento. Ottobre 2022

Le 10 canzoni più ascoltate in radio a ottobre 2022, quali sono? Fra musica italiana e straniera, ecco la Playlist delle hit del momento.

Canzoni ottobre 2022. Fra le canzoni più passate alla radio brillano Marco Mengoni e il nuovo successo dei Maneskin. Ma c’è spazio anche per Annalisa e alcune hit di cantanti stranieri spesso presenti nelle classifiche musicali, come Ed Sheeran e i Coldplay. Di seguito la classifica dei 10 brani più ascoltati nel mese di ottobre 2022.

Vedi anche: Canzoni per storie Instagram

Canzoni più ascoltate alla radio in Italia – TOP 10

Marco Mengoni – Tutti i miei ricordi Maneskin – The Loneliest Lizzo – 2 Be Loved (Am I Ready) Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi Fabri Fibra, Lazza, Madame – Caos Coldplay – Humankind Ed Sheeran, Pokémon – Celestial Annalisa – Bellissima Elisa & Jovanotti – Palla al centro Thasup feat. Coez – !ly

Marco Mengoni – Tutti i miei ricordi

Maneskin – The Loneliest

Lizzo – 2 Be Loved (Am I Ready)

Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi

Fabri Fibra, Lazza, Madame – Caos

Coldplay – Humankind

Ed Sheeran, Pokémon – Celestial

Vedi anche: Canzoni del momento straniere

Annalisa – Bellissima

Elisa & Jovanotti – Palla al centro

Thasup feat. Coez – !ly

Vedi anche: Canzoni d’amore rap

Qual è la canzone più ascoltata in radio a ottobre?

Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni. Come visto il cantante è seguito in classifica dall’ultimo brano dei Maneskin, la rock band italiana ormai apprezzata in tutto il mondo, con il singolo “The Lonielist” cantato in lingua inglese.

Mentre fra le canzoni italiane del momento troviamo Ricordi, nuova hit dei Pinguini Tattici Nucleari, ormai una vera e propria costante fra i gruppi più amati nel nostro paese. Le radio confermano questa tendenza passando spesso il loro ultimo inedito. Ma ci sono anche “Bellissima” di Annalisa e “Palla al centro” realizzata da un duetto d’eccezione della musica nazionale: Elisa e Jovanotti.

Nuove canzoni ottobre 2022

Fra i brani in onda più spesso in radio nel mese di ottobre troviamo però anche diverse new entry. Ne è un esempio il nuovo successo rap firmato da Fabri Fibra in collaborazione con Madame e Lazza.

Un altro rapper invece continua a far parlare di se, ma soprattutto a farci ascoltare i suoi singoli alla radio, in macchina, al supermercato o in Tv. Praticamente un po’ ovunque si sente Thasup (detto anche Tha Supreme) in questo caso con il brano realizzato con Coez e dal titolo “!ly”. Ma c’è anche un altro brano che sta riscuotendo un discreto successo, si tratta di “Rotonda” realizzato con un’icona della musica italiana come Tiziano Ferro.

Queste le 10 canzoni più ascoltate alla radio nel mese di ottobre 2022, il primo interamente autunnale. Fra cantanti noti e alcune novità ce n’è per tutti i gusti.

Vedi anche: