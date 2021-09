5 belle canzoni italiane sull’autunno

CANZONI. Le giornate si accorciano, il meteo cambia, le foglie cadono dagli alberi: l’autunno sta arrivando. Malinconia? Forse, ma la malinconia è bella, soprattutto con le canzoni giuste. Da Mina al rap di Anastasio, da Guccini a Noemi e Capossela, abbiamo scelto cinque belle canzoni italiane che parlano dell’autunno, la stagione che più ha ispirato generazioni di cantanti.

Cominciamo con questa canzone di Guccini, che sicuramente descrive l’autunno in modo molto profondo. Uscita nel 2000 con l’album “Stagioni”, album interamente dedicato al tempo che passa e al susseguirsi delle stagioni.

Le più belle canzoni da ascoltare in autunno, italiane e straniere, per affrontare al meglio questa stagione malinconica.

Sarà un autunno difficilissimo Sarà un inverno, sarà romantico Sarà una primavera che si dispera perché Perché in questa vita io Mi sono innamorata di te

Una canzone d’amore, ma anche una canzone sull’autunno. Autunno come stagione dei sentimenti, in attesa dell’inverno. Bel brano di Noemi tratto dall’album “La luna” del 2017.

Bellissimo testo del talentuoso rapper Anastasio. Canzone tutt’altro che banale di un artista che sa usare le parole come pochi altri della sua generazione, canalizzandole in un flow irresistibile. Rime perfette, lessico molto musicale e grande abilità con le metafore. Una delle più belle canzoni italiani sull’autunno fra quelle recenti e la dimostrazione che il rap di qualità esiste eccome.

È una striscia di cielo Non diversa da prima Solo freddo d’autunno E bianco color di farina

Un testo visionario, quello di Vinicio Capossela, tratto da uno dei suoi album più famosi, “Il ballo di San Vito” del 1996. Senza dubbio uno dei classici tra le canzoni italiane autunnali.

Il tempo che si addormenta

Mi sembra un bimbo in braccio al vento

Come in un canto d’autunno