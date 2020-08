Le migliori 7 canzoni rap italiane dell’estate 2020. Tanta voglia di mare in questi tormentoni hip hop. Frasi e featuring

Le canzoni dell’estate sono un grande classico dal quale il rap, il genere del momento, non può sottrarsi. Se il lockdown ha rallentato l’uscita di nuovi dischi, vietando anche concerti e instore, non si può dire lo stesso delle hit estive, tornate a monopolizzare le casse delle radio e delle discoteche sulla spiaggia.

All’interno del vasto mondo dell’hip hop, i tormentoni italiani hanno delle coordinate ben precise: ritmi reggaeton, testi poco impegnati, voglia di viaggiare, città esotiche, sabbia e tanti drink. Salvo rare eccezioni, anche gli interpreti sono gli stessi della scorsa estate, una serie di artisti (spesso in featuring) diventati ormai veri e propri maestri delle canzoni da ombrellone.

Cocktail alla mano, cuffiette nelle orecchie, andiamo a scoprire allora le migliori 7 canzoni rap dell’estate 2020 anche a distanza…

Defuera – Dardust ft. Ghali, Madame e Marracash

Beat urban e arabeggiante curato da Dardust, ritornello con la voce graffiante di Madame, una delle più belle sorprese della nuova scuola, e strofe di due pesi massimi della scena come Ghali e Marracash. Basta questo per eleggere “Defuera” migliore hit rap dell’estate italiana 2020.

Le suggestioni del solleone vengono contaminate (ed esaltate) dalle cronache di periferia, dall’immaginario delle banlieue, ma anche della Baggio di Ghali e della Barona di Marracash. Una canzone che si allontana dai soliti stilemi e che – proprio per questo – convince anche i “puristi” dell’hip hop. Che sia la strada giusta per i tormentoni estivi?

“Sognava una rapa alla banca, piano perfetto

La casa di carta da case di cartongesso”

Chico – Guè Pequeno ft. Rose Villain e Luchè

Chi l’ha detto che la vecchia scuola non possa scrivere un tormentone estivo di successo? “Chico” è la risposta, hit in cui Guè Pequeno e Luchè, accompagnati dalla perturbante Rose Villain, mettono in mostra tutto il loro talento ed esperienza.

In una villa da sogno, si susseguono barre di auto-celebrazione, che rimarcano l’importanza dei due all’interno nella scena. Il beat fresco e accattivante viene esaltato dal magnetico ritornello, cantato da una Rose Villain immersa nella piscina. La vecchia generazione ha ancora tanto da insegnare.

“Tu sei un attore, io un alligatore, Cayman Porsche

Sputo su una generazione in posa

Conosco i veri Tony, conosco i veri Sosa”

Dorado – Mahmood ft. Sfera Ebbasta e Feid (prod. Dardust)

Altro capolavoro firmato da Dardust: “Dorado”mette in campo tre artisti diversi (ma sempre dal successo straordinario) per una hit che spazia dalle sabbie d’Egitto agli echi della periferia milanese. Il tutto senza scordare una melodia incalzante e ritornello ripetuto quasi fino all’ossessione.

Iconico il video, con lo scatenato balletto di Mahmood all’interno del museo egizio di Torino. Nomi importanti, contaminazioni di stili e generi differenti e un testo facile da ricordare e ballare: c’è davvero tutto per farne una delle maggiori hit dell’estate.

“Se sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro”

Guaranà – Elodie

La scorsa estate, Elodie ci aveva deliziato con la dirompente “Margarita” (in coppia con Marracash). Quest’anno cambia drink e ci fa ballare con la combo fra il tequila e il guaranà del titolo.

In un crescendo di suoni lontanamente urban, la cantante ci prende per mano nel suo spensierato mondo, mentre nel video – con treccine in testa e il solito fisico da applausi – celebra la bellezza dell’estate. Preparatevi ad ascoltarlo a lungo: un tormentone assicurato.

“Ci siamo fatti male, la vita è strana

Uno stallo alla messicana”

Non mi basta più – Baby K ft. Chiara Ferragni

Solito “Yo, Baby K” per questa hit (già disco d’oro) con la partecipazione speciale di Chiara Ferragni. A dire il vero, l’apporto dell’influencer si limita a qualche insert a metà fra il parlato e l’urlato, ma sul successo del singolo è ben impressa la firma dei Ferragnez.

La canzone è stata scritta per lo spot di un famoso marchio di prodotti per capelli (ovviamente citato nel testo), ma, grazie a un ritornello martellante e a vagheggiamenti estivi (le “onde e l’alto mare“), ha iniziato subito a rimbalzare da una spiaggia all’altra. E con il tocco della Ferragni c’era da stupirsi?

“Questo è il pezzo mio preferito!”

La Isla – Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini

Una è la regina dell’estate, l’altra è la twerk queen: successo assicurato ed esplosivo. Fra suoni latini e prestiti dallo spagnolo,”La Isla” è la hit perfetta per ballare coi piedi nella sabbia. In modo caliente, si intende.

La canzone non ha grandi pretese, se non quelle di divertire e sedurre. Obiettivo raggiunto. Dopo Sanremo, Elettra è sempre più credibile in queste vesti e l’accoppiata con Giusy Ferreri è vincente. Un featuring che, scommettiamo, rivedremo anche nel 2021. Ma per ora, “twerkiamo” al ritmo della Isla.

“C’era qualcosa di te che non trovo in nessuno

Papi papi, te lo giuro”

Una voglia assurda – J-Ax

Torna l’estate e – immancabilmente – arriva con lei J-Ax, pronto a sfornare una delle sue canzoni liberatorie, quelle da non prendere sul serio e cantare a squarciagola davanti a un falò in spiaggia. La formula è sempre la stessa: beat orecchiabile e rap-pop, testo disimpegnato e un video con scene da villaggio turistico.

Nel classico schema “alla Ax”, però, quest’anno irrompe il Covid. “Una voglia assurda”, infatti, è forse l’unica canzone a ricordare che siamo stati tre mesi chiusi in casa, fra binge watching e “Non è la D’Urso”. Se ascoltandola avete avuto un dejavù di “Ostia Lido”, consolatevi: non siete gli unici.

“Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente

Urlare come in curva

Cantare Acqua azzurra nudi in riva al mare”

Le canzoni e i tormentoni estivi rap 2020

Queste sono le 7 migliori canzoni rap italiane dell’estate 2020. Come detto, il coronavirus ha lasciato il segno anche nella musica: pochi dischi e nessun concerto. Ma niente paura perché i tormentoni estivi, invece, continuano il loro successo e sono pronti a farvi ballare durante queste strane settimane al mare o a casa.

Una serie di canzoni che – è davvero il caso di dirlo – saranno per tanto tempo sulla cresta dell’onda. Per ora possiamo godercele solo nei bar e nei locali sulla spiaggia rispettando le regole: per i concerti bisogna ancora pazientare. E allora, piedi nella sabbia e distanziamento, cantate la vostra hit estiva preferita. Siamo sicuri che sarà fra le 7 scelte da noi.

