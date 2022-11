Vestiti eleganti inverno 2023. 10 modelli lunghi, corti e caldi

Vestiti eleganti inverno 2023 lunghi, corti con maniche o mantella in velluto lana, tulle e pizzo. Ecco quali sono i migliori modelli.

Se sei alla ricerca di un vestito elegante per le feste invernali 2023 o per partecipare ad una cerimonia? Qui trovi le immagini dei modelli di tendenza per l’inverno. Vedrai abiti lunghi , tubini bellissimi sotto al ginocchio ma anche delle bellissime creazioni in lana pizzo e pelle. Ecco quali sono i modelli più belli.

Vestiti eleganti lunghi

La moda donna 2023 per fortuna non è tutta uguale, quindi se da una parte ci sono le tendenze anni 2000 dall’altra ci sono stilisti che pensano all’eleganza. Prendi ad esempio questo meraviglioso abito smoking lungo con gonna svasata realizzato da Alexis Mabille.

Molti vestiti eleganti invernali per fortuna hanno le maniche. Guarda questo bellissimo abito a sirena in velluto blu con manica in chiffon collo e polsini gioiello. Lo ha fatto la stilista Badgley Mischka specializzata in abiti da sposa e vestiti eleganti

Per chi cerca l’abito elegante invernale da sfruttare per le feste natalizie, ma anche per le cerimonie della primavera 2023, la collezione di Luisa Beccaria offre long dress con maniche a sbuffo tutti realizzati in pizzo di velluto verde.

L’holiday outfit perfetto per la notte di Capodanno è senza dubbio l’abito nero. Tra i modelli più belli trovi questo abito maglione oversize e gonna in tulle abbinata di Saint Laurent. In questo modo puoi sfruttare il vestito sia di giorno che di sera. Abbina un paio di scarpe eleganti, bracciali grandi e il tuo look delle feste è pronto

Se invece cerchi qualcosa di spettacolare che lascia tutti senza fiato, questo vestito invernale elegante fa al caso tuo. Porta la firma di Alaia ed è uno degli abiti più belli delle collezioni di Parigi.

Abiti eleganti corti

Per corto intendiamo tutti i vestiti sotto il ginocchio a iniziare da questo spettacolare tubino con mantella che puoi trovare nella boutique di Chiara Boni a Milano.

Sempre nero, ma con maniche particolari, questo vestito invernale elegante creato dalla stilista Edelin Lee, è l’abito giusto per chi cerca vestiti sobri che non passano di moda.

Qualcosa di meno impegnativo del nero da sfruttare anche dopo le feste, sono i tubini colorati con drappeggio e manica a sbuffo come questo di Badgley Mischka abbinato a sandali gioiello



Tra i trend moda 2023 gonne e vestiti in vinile spopolano. Per cavalcare la tendenza basta una gonna nera a tubo abbinata ad una giacca di pelliccia ecologica stile vintage, oltre agli accessori giusti.

E infine, se passerai le vacanze di Natale e Capodanno in montagna un vestito caldo è l’ideale per essere elegante senza patire il freddo. Per esempio potresti puntare su un completo in lana bianco e oro da indossare con gli stivali in camoscio, come suggerisce Laura Biagiotti

Questi che hai visto sono gli abiti eleganti più hot della moda inverno 2023. Tuttavia per cercare un vestito elegante economico possiamo sempre andare da Zara e Mango, oppure guardare su Amazon moda. Insomma le alternative per comprare abiti di tendenza da usare solo per qualche serata per fortuna non mancano.