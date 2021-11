Zara e Mango Black Friday 2021 da quando

Zara e Mango Black Friday 2021, quando inizia , quanto dura e quando finisce il venerdì nero di Mango e Zara abbigliamento donne uomo e bambini.

Zara Black friday quando iniziano gli sconti su vestiti cappotti e stivali? Vediamo le date di inizio e fine del venerdi nero di Zara abbigliamento, ma intanto vi diciamo che il Black Friday su Mango è già iniziato. Guardiamo intanto quando iniziano i saldi di Zara.

Zara Black friday 2021

Per capire come funziona il fine settimana degli sconti di Zara bisogna guardare cosa è successo nel 2020 e nel 2019. Questo perché a differenza di altri marchi di abbigliamento, Zara potrebbe annunciare la data del Black friday poche ore prima del venerdì nero e che ricordiamo inizia il prossimo 26 novembre.

Le offerte di Zara per il Black Friday

Nonostante la pandemia lo scorso anno Zara ha organizzato il Black friday sull’abbigliamento donna,uomo e bambini, ma anche e su Zara Home online. Gli sconti previsti probabilmente arrivano fino al 40% e oltre a secondo delle linee, così come è stato per gli altri anni.

Quindi se avete già visto qualcosa che vi piace tra cappotti piumini o vestiti, il consiglio è quello scaricare l’app di Zara. Chi preferisce invece andare nei negozi sappia che dovrà fare una lunga fila, i saldi Zara sono tra i più attesi al mondo..

Mango Black friday 2021 date inizio fine

Per Mango donna uomo e bambino invece il venerdì nero è già iniziato con sconti che arrivano fino al 50% e dura fino a domenica 27 novembre. Sul sito ufficiale del brand trovate già dei cappotti nei colori di tendenza della moda donna inverno 2022 come questo in lana lilla che ha un prezzo scontato del 33%. Costa 99,99 euro

Sempre nel sito trovate diversi modelli di cappotti piumini o anche giubbotti imbottiti per donna e uomo, oltre all’abbigliamento per bambini.

Sconti e promozioni per il Black friday 2021 di Zara e Mango ci saranno anche sugli stivali, scarpe, borse e accessori.