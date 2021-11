H&M black friday 2021. Quando inizia e quanto dura

Black friday H&M 2021. Data inizio e calendario offerte del venerdì nero H&M Italia. Catalogo abbigliamento donna, uomo e casa.

H&M black friday. Il marchio punto di riferimento per la moda e gli abiti di tendenza, ma anche per la casa grazie a H&M home, partecipa all’evento più atteso del momento: il venerdì nero 2021.

Vediamo allora tutte le informazioni su quando inizia e quando finisce il black friday 2021 di H&M, in base alle ultime notizie e quali sono le promozioni, incluse quelle di Natale.

VEDI ANCHE: BLACK FRIDAY 2021 DATE E DURATA

H&M black friday Italy date inizio e fine

Al momento H&M non ha ancora rivelato ufficialmente la data di inizio degli sconti del venerdì nero in Italia. Probabilmente lo farà a pochissime ore dalla data di venerdì 26 novembre, individuata da tutti i negozi come quella del black friday 2021. Per poi proseguire gli sconti fino al cyber monday, ovvero lunedì 29 novembre, tradizionale giorno di chiusura degli sconti. A conferma di queste date c’è la comunicazione apparsa sul sito di H&M UK.

Le offerte di H&M per il black friday 2021

H&M è dunque fra i negozi aderenti al venerdì nero. Durante questi giorni le promozioni potranno raggiungere percentuali del 20% o in molti casi più alte, su tantissimi capi di abbigliamento per donna e uomo.

Già da ora si trovano alcune offerte interessanti. Ad esempio i jeans Mama Jegging sono in promozione a 31,99 euro (anziché 39,99 €) o la giacca bomber, fortemente scontata a 29,99 € (invece di 69,99 €). Ma non è tutto, ci sono tanti abiti, come ad esempio quello in veleour a 9,99 € o quello in pizzo cono scollo a V, in offerta a 20,99 € invece che 39,99 €, praticamente al 50%.

Per gli uomini invece segnaliamo sconti già del 20/30% a seconda dei casi. In particolare su pullover in maglia, giacche, cappotti, t-shirt e pantaloni sia della tuta che eleganti.

H&M Home Natale 2021

Non solo abbigliamento, ma anche tanti prodotti per arredare e decorare la casa, in modo da rendere perfetto il tuo Natale, con H&M Home.

Per addobbare la casa, si parte dall’albero di Natale da abbellire con le decorazioni in vetro da appendere all’abete, ad esempio quella rosso caramella è disponibile a 4,99 euro. Poi da H&M home ci sono copricuscini in tessuto di misto lino e cotone, con scritta stampata a 12,99 euro. Ma anche ghirlande, candele, carte rosse da regalo e tanto altro ancora.

Insomma, fra black friday e Natale 2021 nei negozi H&M è il momento giusto per darsi allo shopping e togliersi qualche sfizio. Sull’abbigliamento con gli sconti su tanti capi per donna e uomo, ma anche sulla casa come visto.

VEDI ANCHE: