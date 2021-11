Pandora black friday 2021. Sconti e promozioni

Black friday 2021 Pandora. Ecco quali sono le offerte su bracciali, charm collane, orecchini e anelli Pandora gioielli e cosa aspettarsi dal venerdì nero.

Pandora black friday. Il famoso marchio di gioielli è fra i negozi aderenti al venerdì nero 2021. Ci sono già le informazioni su cosa fare per prepararsi ad acquistare braccialetti, anelli o charm in argento o oro a prezzi scontati.

Vediamo allora quali sono le ultime notizie sul black friday Pandora e quali offerte ci saranno sulla base di quanto accaduto lo scorso anno.

Quando inizia il Black Friday 2021 su Pandora?

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio degli sconti del venerdì nero 2021 sui gioielli Pandora. Tuttavia sul suo sito Internet l’azienda danese annuncia che gli sconti arriveranno prossimamente. Quindi per non perdere le promozioni in arrivo su braccialetti, collane, Charm e quant’altro potete già iscrivervi alla newsletter.

Insomma, mancano poche ore all’inizio degli sconti, che presumibilmente inizieranno a ridosso del 26 novembre e proseguiranno nel week end successivo. Proviamo allora a capire a quanto potrebbero arrivare gli sconti e su quali prodotti in base a quanto accaduto l’anno scorso.

Offerte Pandora Black Friday

Nell’ultimo venerdì nero Pandora le percentuali di sconto applicate sui gioielli Pandora sono arrivate al 20% su una selezione di modelli. A partire dagli anelli, nelle varie forme e sia in oro che in argento, senza dimenticare anche braccialetti, i Pandora charms e gli orecchini.

Per quanto riguarda le date, nel 2020 il black friday è durato una settimana, dal 23 al 30 novembre. Quindi è probabile che quest’anno le date siano diverse, ad esempio in Uk il venerdi nero di Pandora gioielli inizia il 25 novembre e termina il 29, ma per averne la certezza bisognerà attendere il comunicato dell’azienda o iscriversi al loro sito.





Intanto però, se avete intenzione di approfittare degli sconti del black friday per comprare un gioiello Pandora, potete utilizzare la funzione acquista online e paga a rate. Quindi ad esempio potete acquistare l’anello o gli orecchini che desiderate e pagare in un momento successivo (in 3 o 4 rate).

Queste le ultime notizie sul Black Friday Pandora 2021. Gli sconti tanto attesi sui gioielli stanno per iniziare, vi consigliamo di farvi trovare pronti adocchiando già quelli di vostro gradimento nel sito ufficiale online o nei negozi del brand

