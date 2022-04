Quando pagano Rdc e assegno unico di aprile 2022

Quando caricano la carta Rdc questo mese. Date pagamento reddito di cittadinanza di aprile 2022 con assegno unico. Calendario Inps.

Quando pagano il reddito di cittadinanza con assegno unico di aprile 2022? Anche durante questo mese i percettori del Rdc riceveranno la ricarica sulla carta con il sussidio, incluso l’eventuale importo spettante per l’assegno universale per i figli.

Facciamo allora chiarezza su quando viene pagato il reddito di cittadinanza di aprile 2022 e sul ricalcolo degli importi dovuti al nuovo incentivo.

Reddito di cittadinanza aprile 2022 date pagamento

La ricarica sulla carta Rdc avverrà in due possibili date diverse, in base al tipo di beneficiario, come già fatto dall’Inps durante negli ultimi mesi, ad esempio a marzo 2022. Infatti, pur non esistendo un calendario ufficiale, i pagamenti solitamente sono sempre effettuati:

a metà del mese ( fra il 15 e il 19 di aprile in questo caso) per i nuovi percettori

in questo caso) per i a fine mese (fra il 24 e il 27 aprile) per i vecchi beneficiari.

In altre parole, chi percepiva già il sussidio continuerà a ricevere il pagamento entro il 27 o entro la fine del mese, in caso di eventuali ritardi, come fa sapere l’account Facebook Inps per la famiglia. Mentre chi ha fatto una nuova domanda (per la prima volta o per il rinnovo) riceverà la ricarica sulla carta in data diversa, ovvero intorno al 15 aprile.

Pagamento assegno unico su Rdc aprile 2022

La novità del mese di aprile per i beneficiari del sussidio per i disoccupati con redditi bassi, è l’erogazione anche dell’assegno unico su rdc. Infatti, da questo mese l’Inps paga d’ufficio ai percettori del reddito cittadinanza anche l’assegno universale per i figli in un’unica soluzione.

Questo significa che la ricarica su carta Rdc di aprile è maggiorata. Infatti, il nuovo importo si calcola sottraendo la quota di sussidio che spettava in precedenza per i figli, ma sommando il nuovo assegno unico. Visto che chi percepisce il reddito di cittadinanza ha Isee basso, riceverà 175 euro per ogni figlio minorenne, con eventuali importi extra per figli disabili o in altri casi.

Ultime su reddito di cittadinanza e calendario pagamenti

Quindi in linea generale l’importo spettante ai percettori del sussidio nel mese di aprile sarà più alto che nei mesi scorsi. Ricordiamo che l’assegno unico viene erogato da marzo 2022, ma su Rdc viene pagato da aprile 2022, visto che il sussidio si riferisce a redditi del mese precedente. Il pagamento sarà unico, seguendo il calendario e le date viste in precedenza.

Ricapitolando, nel mese di aprile 2022 l’Inps paga Rdc e assegno unico ai beneficiari a metà mese per i nuovi richiedenti, a fine mese per chi lo percepiva già. Gli importi della ricarica dovrebbero essere più alti, ma dipendono dai singoli casi.

