Nuovi bonus e indennizzi in arrivo, ultimo dpcm. Ecco quali sono gli aiuti e quando dovrebbero arrivare i soldi a lavoratori e imprese.

Nuovi bonus in arrivo dopo il nuovo dpcm firmato dal premier Conte, che ha imposto chiusure anticipate o totali per diverse attività. Dai bar ai ristoranti, fino alle palestre e alle attività culturali, ma la lista è ancora lunga.

Per queste categorie e per i lavoratori sono previste nuove forme di indennizzo, come annunciato dal ministro dell’economia Gualtieri. Cerchiamo di capire quali sono e quando dovrebbero arrivare davvero i soldi ai beneficiari.

Bonus dpcm aiuti e indennizzi novembre, elenco



Le aziende e gli esercizi pubblici, interessate dalle chiusure del dpcm Conte, sono sono oltre 300.000, mentre lavoratori e lavoratrici sono molte di più.

Per questo il governo introdurrà nuovi aiuti e indennizzi a novembre, contenute nel cosiddetto “decreto ristori”. Ecco quali sono i nuovi bonus previsti nel nuovo provvedimento in arrivo:

Indennizzi per aziende ed esercizi pubblici colpiti dal nuovo dpcm.

Eliminazione della rata Imu in arrivo il 16 dicembre 2020.

Tre mesi di credito di imposta sugli affitti.

Proroga CIG per il lavoratori.

Nuova indennità mensile di 1.000 € per gli stagionali di spettacolo e turismo, ma anche per i lavoratori intermittenti dello sport.

Erogazione di un'ulteriore mensilità del reddito di emergenza.

. Esonero contributivo per le industrie agro-alimentari.

Nuovi indennizzi dpcm anche al calcio?

Sono dunque in totale 7 le nuove misure di ristoro in arrivo per i settori interessati dalle nuove decisioni del governo. Tuttavia anche la Lega calcio e la Federcalcio si sono fatti sentire con il premier Conte.

Le istituzioni del calcio italiano lamentano grosse perdite e chiedono l’estensione degli aiuti a tutto il calcio professionistico, incluso il campionato di Serie A. Insomma, anche altri settori cercano di battere cassa, vista l’erogazione di nuovi incentivi, ma al riguardo il governo non si è ancora espresso.

Nuovi bonus quando arrivano i soldi

Per quanto riguarda le date entro cui i nuovi contributi dovrebbero essere erogati, le indicazioni arrivano dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Queste le sue parole al riguardo: “pensiamo che l’agenzia delle entrate possa erogare gli indennizzi alle attività già a metà novembre, perfino entro il giorno 11.”

Gualtieri ha confermato che per l’erogazione dei nuovi aiuti verrà utilizzato di nuovo il meccanismo dei contributi a fondo perduto. Per questo coloro che hanno già fatto domanda in precedenza, riceveranno i contributi in automatico, come anticipato dal ministro. Viceversa chi non ha ancora fatto domanda, come ad esempio le imprese con più di 5 milioni di fatturato, potranno farla e dovrebbero ricevere i soldi “entro fine anno”.

Infine, per quanto riguarda le nuove misure di sostegno economico ai lavoratori, molto dipenderà dall’inps sui tempi di arrivo dei soldi.

Questo il punto della situazione sui nuovi bonus e gli indennizzi in arrivo dopo l’ultimo dpcm. Le chiusure imposte sono pesanti, per questo il sostegno economico a determinate attività risulta necessario, anche se molti temono che le risorse non saranno sufficienti. Stesso discorso per gli aiuti destinati ai lavoratori.

