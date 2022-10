Modulo bonus 150 euro novembre 2022. Pdf autodichiarazione

Bonus 150 euro dipendenti, modulo richiesta. Quando spetta l’indennità una tantum a novembre 2022 e come chiederla. Pdf download.

Bonus 150 euro 2022. Per ricevere l’indennità una tantum nel mese di novembre i dipendenti devono compilare e consegnare al datore di lavoro un modulo. Si tratta della stessa procedura già utilizzata per l’erogazione del bonus 200 euro di luglio. Ma questa volta bisogna dichiarare di essere al di sotto delle nuove soglie necessarie per ricevere l’aiuto.

Ecco quindi chi deve riempire il modello per richiedere i 150 euro e il PDF da scaricare.

Bonus 150 euro dipendenti requisiti

Per ricevere l’indennità una tantum da 150 euro, i lavoratori dipendenti devono percepire una retribuzione mensile non superiore a 1.538 euro. In altre parole non devono avere un reddito annuo superiore a 20.000 euro.

In presenza di questo requisito, il dipendente può richiedere il contributo utilizzando un’autodichiarazione, come già accaduto in precedenza. All’interno di questo documento il lavoratore, dovrà dichiarare anche di non:

avere diritto a ulteriori prestazioni previdenziali come le pensioni (art. 19 comma 1 dl n. 144/2022)

percepire il reddito di cittadinanza o che non siano membri del proprio nucleo familiare che lo ricevono (art. 19 comma 16 dl n. 144/2022)

aver richiesto la stessa indennità ad un altro datore di lavoro.

Reddito di cittadinanza più 150 euro. Quando pagano il bonus

Modulo bonus 150 euro, pdf da scaricare

Per i dipendenti serve quindi una nuova autodichiarazione per ricevere la nuova indennità una tantum prevista dal governo contro il caro bollette. Di seguito trovate il documento disponibile per il download in formato pdf, tratto direttamente dal sito internet di Confindustria.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE BONUS 150 EURO

Una volta scaricato non dovrete far altro che riempirlo in ogni sua parte con i vostri dati personali e barrare le caselle nella sezione “dichiara”. Infine, bisogna consegnare il modulo al datore di lavoro.

Bonus 150 € quando arriva in busta paga

La nuova indennità da 150 euro sarà erogata ai dipendenti che ne hanno diritto nella busta paga di novembre 2022. Questo è quanto annunciato dal ministro dell’economia uscente Daniele Franco, dopo la presentazione del provvedimento inserito nel decreto aiuti ter.

Come già accaduto per i 200 euro sarà quindi sempre il datore di lavoro a pagare il contributo tramite il bonifico che liquida lo stipendio mensile. Anche i lavoratori momentaneamente sospesi dal lavoro per congedi o crisi aziendali, quindi con busta paga pari a zero, riceveranno il bonus 150 €.

Ricapitolando, l’indennità una tantum da 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per richiederlo devono utilizzare il modello qui allegato, ovvero l’autodichiarazione da consegnare al datore di lavoro. Quest’ultimo erogherà il contributo all’interno della busta paga di novembre 2022.

