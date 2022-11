Bonus 150 euro a dicembre. Chi lo prende

Bonus 150 euro, ci sarà anche a dicembre 2022? E a chi spetta? Ultime su decreto aiuti quater e nuovi sostegni del governo.

Il bonus 150 euro, già pagato ai pensionati ma non ancora a molti dipendenti e autonomi a novembre, potrebbe essere rinnovato anche a dicembre. In particolare, il sostegno per famiglie e lavoratori in difficoltà economica, potrebbe arrivare nel DL aiuti quater al vaglio del governo Meloni.

Vediamo allora quali sono le ultime notizie sulla proroga del bonus 150 euro a dicembre e a chi ne avrebbe diritto.

Bonus una tantum 150 € anche a dicembre?

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il suo esecutivo darà un taglio ai bonus, per spendere risorse su altri provvedimenti. Tuttavia questo dovrebbe accadere a partire dalla manovra finanziaria, visto che per il dl aiuti 4, saranno prorogate molte delle misure già prese dal precedente governo contro inflazione e caro bollette.

Vale a dire indennità e sconti su bollette. Per questo è probabile che il bonus 150 euro già previsto a novembre sarà nuovamente riproposto anche nella mensilità di dicembre.

Chi prende il bonus 150 euro a dicembre

In caso di conferma dei 150 € anche a dicembre, l’aiuto dovrebbe spettare agli stessi destinatari già individuati in precedenza. Nello specifico:

pensionati

lavoratori dipendenti

autonomi e partite iva

altre categorie residuali di lavoratori (incluso chi prende la disoccupazione).

Ma per accedere al contributo dovrebbe essere confermato il requisito reddituale già necessario per ricevere l’indennità di novembre, ovvero nel decreto aiuti ter. Si tratta di un reddito annuo sotto i 20.000 euro. Resterebbe poi solo da capire se il sussidio verrebbe erogato in automatico, visto che i percettori sarebbero identici a novembre, o se servirà qualche autodichiarazione. In ogni caso i pagamenti non arriverebbero prima del mese di dicembre.

Dl aiuti quater quando arriva e cosa prevede

Per avere conferma dell’approvazione di questa misura bisogna attendere il varo del provvedimento in consiglio dei ministri. Operazione che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana, in particolare fra giovedì 10 e venerdì 11 novembre 2022, stando alle news dell’ultima ora.

Oltre al nuovo bonus, potrebbero arrivare 3 ulteriori misure, 2 che riguardano i cittadini e una le imprese. In particolare:

proroga dello sconto delle tasse sulla benzina di 30 centesimi al litro (probabilmente fino a a fine dicembre 2022)

di 30 centesimi al litro (probabilmente fino a a fine dicembre 2022) nuovo bonus sociale per le famiglie a basso reddito, per aiutarle nel pagamento delle utenze domestiche

crediti d’imposta alle imprese fino al 40% anche a dicembre, per il pagamento delle bollette di elettricità e gas.

Nuovi aiuti e legge di bilancio 2023

In sintesi, abbiamo visto quali sono le misure che dovrebbe contenere il nuovo decreto aiuti del governo. Per finanziare queste misure sono disponibili risorse complessive pari a 9,5 miliardi di euro. Soldi che dovrebbero essere sufficienti per rinnovare i sostegni alle famiglie bisognose, incluso il bonus 150 € di dicembre.

Tuttavia per la conferma serve l’approvazione del consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Una volta votato in cdm questo provvedimento l’esecutivo passerà a un altro testo fondamentale per la nostra economia: la legge di bilancio.