Bonus mezzi pubblici 2022 studenti e lavoratori. Fino a dicembre

Bonus abbonamento mezzi pubblici 2022, come richiederlo. A chi spetta il voucher da 60 euro per i trasporti e fino a quando. Aiuti e contributi per famiglie.

Bonus mezzi pubblici 2022. E’ una delle agevolazioni previste dal decreto aiuti, per sostenere i nuclei familiari con redditi medio bassi, contro l’inflazione e il caro prezzi. Si tratta di un voucher destinato a studenti e lavoratori in possesso di determinati requisiti.

Ecco chi ne ha diritto, da quando e come si può ricevere questo buono per il trasporto pubblico.

Bonus mezzi pubblici 2022 a chi spetta

Il DL aiuti, con un fondo da 100 milioni di euro, ha introdotto un buono fino a 60 euro per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico. Questo voucher vale per i mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e per le ferrovie a livello nazionale. In altre parole si potranno acquistare abbonamenti per bus, metro e treni.

Destinatari di questo contributo sono studenti e lavoratori con un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2021. Ovvero la stessa soglia prevista per accedere al bonus 200 euro.

Bonus trasporti 2022 per studenti fino a quando

Il voucher previsto dalla misura, si può utilizzare dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. Sarà quindi possibile usufruirne fino alla fine di quest’anno.

In breve, permette di acquistare un singolo abbonamento, coprendo fino al 100% della spesa sostenuta, entro il limite dei 60 euro. Quindi non è possibile acquistare più corse o più abbonamenti. L’erogazione dovrebbe avvenire tramite modalità informatica, secondo le anticipazioni fornite da Il Sole 24 ore. Ma per conoscere come richiederlo e la procedura da seguire, bisogna attendere l’apposito decreto attuativo. Di sicuro, ad oggi, sappiamo che ne beneficeranno le persone fisiche che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi. Quindi lavoratori e studenti, con redditi non superiori a 35.000 euro.

In sintesi, il bonus mezzi pubblici 2022 previsto dal decreto aiuti, permette di acquistare abbonamenti fino a 60 euro. Spetta ai redditi medio bassi, per sostenere le spese necessarie per il trasporto.

