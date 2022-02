Bonus Isee basso 2022. Quali agevolazioni ci sono per le famiglie

Bonus con Isee basso. Tutti i bonus previsti per redditi bassi nel 2022. Ecco cosa richiedere e come funzionano gli aiuti per la famiglia.

Bonus Isee basso 2022. In base al valore dell’Isee (ossia il documento che riporta l’entità dei redditi e dei patrimoni di un nucleo familiare) è possibile richiedere tanti aiuti o benefici fiscali. In sostanza, più basso è l’Isee maggiori saranno le agevolazioni che si possono ottenere per ridurre le spese sostenute dalle famiglie.

Ecco allora quali sono le agevolazioni e i contributi che si possono richiedere per nuclei familiari con redditi bassi.

Quali bonus richiedere nel 2022 con Isee basso?

Che aiuti ci sono per le famiglie con Isee basso nel 2022? Ecco l’elenco delle principali misure statali, in base a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2022 e dai vari decreti varati dal governo Draghi fino ad ora.

Bonus luce e gas 2022

Consiste in uno sconto sulle bollette di luce e gas, spettante alle famiglie con un Isee fino a 8.265 euro. La soglia cresce a 20.000 euro in presenza di 4 o più figli a carico. Questo aiuto non deve essere richiesto, ma viene applicato automaticamente in diminuzione delle bollette, a patto di aver aggiornato l’Isee nel 2022. Il contributo mira a sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze, specie ora che sono in forte aumento.

Bonus figli 2022

Per quanto riguarda i figli sono previsti numerosi aiuti nel 2022. Il più importante è l’assegno unico, in vigore da gennaio 2022, ma erogato dal primo marzo alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età. L’importo dell’assegno varia in base all’Isee, infatti a quelli fino a 15.000 euro spetta la somma più elevata pari a 175 euro mensili per ogni figlio. La somma diminuisce per importi più alti, inoltre sono previste maggiorazioni per famiglie numerosi e genitori lavoratori.

Bonus nido 2022 Inps

Il bonus asilo nido non è stato accorpato all’assegno universale (come invece accaduto per il bonus mamma o bebè). L’Inps provvederà ad erogarlo anche nel 2022, per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette. Se venissero confermate le regole previste nel 2021 spetterà in forma piena (3.000 euro) ai nuclei con Isee fino a 25.000 euro. Mentre l’importo scenderebbe fino a 1.500 euro per quelle oltre tale soglia reddituale, fino a 40.000 euro. Ma per averne la certezza bisogna attendere l’apposita circolare Inps.

Bonus studenti 2022

Per quanto riguarda l’istruzione, sono previsti numerosi incentivi per l’acquisto di libri, pc e materiale didattico necessario per la scuola. In alcuni casi si tratta di voucher in altri di rimborsi sulle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo o altro materiale necessario per garantire il diritto allo studio. I contributi spettano prioritariamente a nuclei familiari con Isee bassi e sono regolati da bandi regionali.

Sono previste inoltre borse di studio ed esenzioni per il pagamento delle tasse universitarie. Anche in questo caso le erogazioni sono previste su base regionale o locale.

Sussidi e altri aiuti 2022

Non si tratta di un bonus, ma il reddito di cittadinanza 2022 rappresenta un contributo economico fondamentale per chi ha un Isee basso ed è disoccupato. Il sussidio statale spetta a chi possiede un Isee valido fino a 9.360 euro e non ha un lavoro stabile.

Infine, ci sono una serie di aiuti che variano a seconda dei casi, come ad esempio i contributi per il pagamento dell’affitto o le esenzioni sanitarie. Anche in questo caso le famiglie in difficoltà economiche hanno delle agevolazioni, che in alcuni casi dipendono dalle regioni.

Quando un Isee è considerato basso?

Non c’è una risposta univoca a questa domanda. Tuttavia come vediamo dalle soglie previste per accedere ai vari aiuti e bonus, si possono individuare alcuni valori. Sicuramente fino a 9.630 euro un Isee è basso, non a caso viene erogato il reddito di cittadinanza, a chi non lavora.

Ma anche i redditi fino a 15.000 euro (o in alcuni casi 20.000 euro annui) possono essere considerati bassi, specie nei casi di famiglie numerose dove i costi da sostenere sono molto alti. Proprio per questo motivo sono previsti bonus nazionali o regionali per Isee bassi nel 2022.

