Bonus 1000 euro professionisti e lavoratori autonomi e co.co.co. Esclusi i commercianti e gli artigiani, ecco chi ora ne ha diritto.

Bonus 1000 € maggio, introdotto nel decreto Rilancio dal governo, possiede requisiti diversi rispetto ai 600 euro relativi ai mesi di marzo e aprile 2020. Per la sua erogazione è necessario fare una nuova domanda all’Inps, infatti non tutte le categorie lavorative del bonus precedente potranno ricevere anche questo indennizzo.

Vediamo allora quali sono i requisiti che bisogna avere e a chi spetta la somma di 1.000 euro per il mese di maggio.

Bonus autonomi 1.000 euro requisiti

Per beneficiare di questa indennità di maggio, bisogna possedere determinate condizioni. In particolare:

il bonus spetta ai professionisti e ai lavoratori autonomi con partita iva attiva, in grado di dimostrare la perdita di fatturato almeno del 33%.

Ai collaboratori (co.co.co.) il bonus spetta se hanno concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (19 maggio).

Per quanto riguarda il requisito del calo di fatturato di almeno il 33%, deve riguardare il secondo bimestre 2020 (ovvero i mesi di marzo e aprile), rispetto allo stesso periodo del 2019.

Bonus 1.000 € chi è escluso

Detto a chi spetta il bonus maggio, vediamo ora invece quali sono le categorie lavorative escluse da questa indennità, che avevano diritto ai 600 euro. Si tratta di:

Commercianti.

Artigiani.

Lavoratori dello spettacolo.

Operai agricoli e braccianti.

Professionisti e autonomi con partita iva che non hanno subito perdite maggiori o uguali al 33% del fatturato.

Quindi ad esempio chi ha un negozio o fa la parrucchiera, non potrà ricevere i 1.000 €, ma potrà beneficiare degli aiuti a fondo perduto, qualora abbia un calo di fatturato di un terzo. Niente bonus da 1.000 euro neppure per i professionisti che non hanno subito una perdita del 33% causa covid o per le altre categorie citate.

Bonus 1000 euro maggio, come e quando fare domanda

Per richiede l’indennità di maggio bisognerà fare domanda all’Inps, a differenza dei 600 euro di aprile, erogati in automatico ai beneficiari di marzo. Questa domanda richiede la compilazione dei moduli per via telematica sul sito www.inps.it, entrando nella propria pagina personale, utilizzando l’apposito PIN.

I moduli per compiere l’operazione al momento non sono ancora disponibili sul sito, ma lo saranno prossimamente, quando l’inps ne darà comunicazione nella sezione notizie. Sui tempi per l’erogazione del bonus maggio, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che arriverà non prima di giugno.

Dunque nei prossimi giorni i moduli dovrebbero comparire sul sito dell’Inps e si potrà fare domanda. Poi sarà l’agenzia delle entrate a verificare la veridicità dei dati forniti e successivamente avverrà l’erogazione dei 1.000 euro.

L’operazione potrebbe richiedere tempi molto lunghi e, anche in base ai ritardi riscontrati nel pagamento dei 600 euro, i soldi rischiano di arrivare nelle tasche dei beneficiari fra parecchio tempo. Sembra più probabile si arrivi almeno a luglio, rispetto a quanto dichiarato da Gualtieri, ma staremo a vedere.

Insomma, a fronte di requisiti ormai noti per chi può ricevere il bonus 1000 € maggio, bisognerà ancora attendere non poco per la domanda e l’erogazione.

