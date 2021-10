Aiuti famiglia, figli e casa 2022 nella manovra finanziaria

Aiuti 2022 per famiglie. Ecco quali sono le agevolazioni per i figli e per la casa nella nuova legge di bilancio del governo. Lista.

Aiuti famiglia. La manovra finanziaria 2022 in approvazione oggi dal consiglio dei ministri, propone diverse agevolazioni per la gestione della vita familiare. Dai congedi, agli asili, passando per le novità che riguardano gli incentivi per la casa.

Vediamo allora brevemente quali sono e in cosa consistono le nuove misure varate dal governo Draghi.

Aiuti figli e famiglie 2022

Per quanto riguarda figli e famiglie nella nuova legge di bilancio ci sono:

congedi obbligatori per i papà di 10 giorni , che diventano strutturali

, che diventano strutturali nuovi fondi aggiuntivi per asili nido e scuole dell’infanzia

rinnovo del reddito di cittadinanza , ma con un taglio dell’assegno dalla seconda proposta di lavoro rifiutata

, ma con un taglio dell’assegno dalla seconda proposta di lavoro rifiutata maggiori fondi alla sanità, per la lotta contro il covid e non solo.

Il cashback introdotto dal governo Conte viene invece cancellato, con un risparmio di 1,5 miliardi di euro destinati ad altre voci di spesa.

Agevolazioni casa 2022 quali sono

Queste invece le novità che riguarda gli incentivi 2022 sulla casa previsti nel testo della manovra:

proroga dello sconto per gli under 36 che acquistano la prima casa.

Rinnovo del Superbonus per tutto il 2022 , per tutte le tipologie di abitazioni, ma con un tetto Isee per i proprietari pari a 25.000 euro e solo per le prime abitazioni. Per i soli condomini la proroga arriverà fino al 2023.

, per tutte le tipologie di abitazioni, ma con un tetto Isee per i proprietari pari a 25.000 euro e solo per le prime abitazioni. Per i soli condomini la proroga arriverà fino al 2023. Rinnovati anche gli altri incentivi per la casa: il bonus verde e il bonus mobili.

Il bonus facciate viene prorogato al 2022 con percentuale che scende al 60% rispetto al 90% attuale.

Nuove legge di bilancio 2022 testo

Abbiamo visto la lista delle principali nuove misure decise dal governo e che riguardano direttamente la vita delle famiglie italiane. Oltre a queste agevolazioni, nella legge di bilancio il governo ha inserito la nuova riforma delle pensioni e aiuti alle imprese, per sostenere l’economia.

Di queste misure si avranno ulteriori dettagli nelle prossime ore, quando il testo votato in consiglio dei ministri verrà reso noto. Per questo vi consigliamo tornare spesso sul canale economia di Donne sul web e di non perdervi alcun aggiornamento al riguardo.

