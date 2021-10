Reddito di cittadinanza 2022, le novità. Confermato ma viene diminuito ed è più facile perderlo

Reddito di cittadinanza e Legge di bilancio 2022, cosa cambia? Ecco le novità. RDC confermato, ma sarà più difficile ottenerlo e mantenerlo. E l’importo mensile calerà progressivamente.

Con la manovra in corso sappiamo già che il reddito di cittadinanza, dopo una dura battaglia soprattutto da parte del M5S, verrà confermato per il 2022. Quindi sì, ci sarà il reddito di cittadinanza anche nel 2022, anche se con qualche modifica. Vediamo le principali novità al momento.

Reddito 2022 confermato, ma con importanti modifiche

Il RDC viene confermato e finanziato con 800 milioni di euro per l’anno 2022, dunque meno rispetto al 2021. Ma si parla di una revisione totale che scopriremo meglio in queste prossime ore. Requisiti più stretti, più controlli per eventuali abusi e i famigerati “furbetti del reddito” e così via.

Il governo Draghi dunque conferma il reddito di cittadinanza come misura di sostegno economico ma si dimostra più duro. Sarà più difficile averlo e anche mantenerlo.

Al secondo “no” a un lavoro si perde il sussidio

Una delle novità infatti riguarderà i rifiuti: al secondo “no” a una proposta di lavoro il reddito verrà immediatamente tolto. Prima erano tre i no possibili, ora solo due. In più, per chi trova lavoro, il RDC subirà un taglio che diventerà progressivo.

L’importo mensile calerà progressivamente

Inoltre, forse la novità più importante, ci sarà il cosiddetto “decalage”. Ovvero il reddito, da quando si inizia a percepire, diminuirà progressivamente. L’ipotesi al momento prevede una progressiva riduzione dell’importo mensile fino a un minimo di 300 euro al mese. Mentre, al momento, si prende la stessa cifra tutto l’anno, per 18 mesi. Questa è sicuramente una novità che colpirà maggiormente le milioni di persone che percepiscono il reddito.

Dunque il reddito di cittadinanza è confermato nella legge di Bilancio Draghi, ma è tutto un po’ più difficile rispetto ai governi precedenti Però di fatto la misura rimane, almeno per il 2022.

Ci saranno prossimi aggiornamenti nelle prossime ore per quanto riguarda la legge di bilancio e il reddito di cittadinanza

VEDI ANCHE: