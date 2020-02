Bob e carrè liscio e mosso anche nel 2020 perchè la lunghezza media piace, sta bene a tutte e offre una soluzione per donne di tutte le età. Le foto dei nuovi tagli bob di tendenza.

Bob e carrè sono i tagli medi che si possono declinare in più modi, la scelta è sempre in funzione del tipo di capelli che abbiamo oltre alla forma del nostro viso. Una volta scelto il tipo di taglio e piega, ecco come carré e bob unitamente al colore giusto trasformano una chioma lunga.

Talvolta nella scelta del carré contano anche gli anni, ad esempio il bob con frangia piena e più adatto a un volto giovane, ma non è sempre così. Basti pensare ad Anna Wintour che nonostante i suoi 70 anni porta sempre il caschetto con frangia.

Le proposte dei migliori saloni sul taglio bob spaziano dal taglio paro al chin bob, a tagli scalati e ai medi mossi come il blunt cut di Karlie Kloss ideale per un capello fino, ma con il rischio di avere tutte la stessa pettinatura.

Ecco le migliori idee e foto per i nuovi tagli bob 2020

Bob liscio scalato

La versione proposta da molti hairstilyst non è solo quella del chin bob, ma vi sono tagli più moderni sfilati che prendono le distanze dal classico carrè e donano movimento ai capelli lisci proprio in virtù della tipologia di taglio. Ecco uno dei migliori esempi.

Il taglio medio liscio con scalature studiate può mettere in risalto una chioma castana, ma soprattutto dare volume ai capelli mentre consente di variare lo styiling con pettinature più sbarazzine.

Il taglio bob mosso

Molti tagli di capelli medi si possono portare lisci o mossi, dipende dalla messa in piega e dal tipo di capello che abbiamo. Tuttavia le ciocche leggermente ondulate continuano a essere fra i trend capelli moda primavera estate 2020. Un bel taglio medio giovanile adatto a un volto maturo è questo in foto

Giovanile, scalato e volutamente spettinato il taglio medio di Monica Coppola si distingue come tutti i tagli di capelli che escono dai saloni di Aldo Coppola.

Il carré alla francese.

La tipica pettinatura da parigina viene vista e rivista costantemente dai vari saloni francesi. Ci sono capelli dalla lunghezza che arriva alle spalle e carré pensati per una donna che vuole distinguersi con una piega liscia con riga di lato dallo stile minimal con le punte volutamente asimmetriche.

Tutto il fascino dei capelli alla parigina emerge invece nelle proposte di Margossian. Per una testa come questa ci vuole una bella chioma folta che mantiene perfetta la messa in piega.

E infine, la tendenza del bob e carré come hai visto è destinata a continuare non resta che scegliere il taglio più adatto a noi. Però se vuoi vedere tutti i nuovi tagli dai una sbirciatina sul canale capelli Donne sul Web.

