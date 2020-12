I migliori film del 2020. Ecco una classifica di questo strano anno cinematografico, con più film usciti in streaming che nei cinema. Buona notizia: molti sono italiani! TOP 11

I film da vedere del 2020, ovvero i più belli usciti. Già, usciti dove però? Come sappiamo è stato un anno molto strano e purtroppo le sale cinematografiche sono rimaste chiuse per la maggior parte dell’anno. Eppure, sono usciti molti bellissimi film, anche se alcuni direttamente sulle piattaforme online come Netflix, Raiplay, Prime Video. Abbiamo scelto gli 11 film più belli del 2020, chiamiamola pure la classifica dei migliori. Insomma, quelli da vedere. E, buona notizia, ce ne sono diversi italiani!

Mank



Mank narra la vita dello sceneggiatore di “Quarto potere” di Orson Welles – uno dei più grandi capolavori della storia del cinema – ma non è un semplice film biografico, è molto di più. È un dramma sul cinema dell’epoca, con personaggi molto approfonditi. Regia di David Fincher e un bravissimo Gary Oldman come protagonista. Secondo molti il miglior film del 2020.

Volevo nascondermi



La storia del grande pittore Antonio Ligabue, raccontata in maniera meravigliosa in questo film italiano di Giorgio Diritti, con un bravissimo Elio Germano nei panni del protagonista. Un film biografico diverso dal solito, non didascalico, originale, che restituisce il fascino e il mistero di un artista complesso. Un bel film italiano, di sicuro tra i migliori del 2020.

Favolacce



Ed ecco un altro film italiano, ebbene sì. Come abbiamo detto all’inizio, tra i migliori film dell’anno ci sono davvero tanti film italiani. Tra questi forse svetta Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Una vera fiaba cupissima che racconta in modo crudo e realistico rapporti umani di una serie di famiglie delle periferie romane. Grande film, assolutamente consigliato. E anche qua c’è Elio Germano!

Tenet



Spionaggio, azione, mistero, viaggi nel tempo. L’atteso film di Cristopher Nolan ha diviso critica e pubblico: c’è chi l’ha amato e chi invece non l’ha gradito per niente. Ma Nolan è uno di quei registi che dividono ma che merita sempre d’essere visto. La grandezza e le ambizioni del film – dalla trama complessa a dir poco, con colpi di scena difficili da spiegare – lo mettono di diritto tra i migliori film del 2020, e di sicuro tra i più importanti.

Il processo ai Chicago 7



La storia della repressione di sette persone che protestavano a Chicago nel 1968. negli Stati Uniti è una storia nota, da noi meno, ma il film la racconta perfettamente in questo dramma – che sa anche essere divertente a tratti – un po’ legal-thriller e un po’ ricostruzione storica di Alan Sorkin. Bello, sicuramente da vedere, ottimo cast di attori tra cui Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt e Frank Langella.

Martin Eden



Ancora un film italiano, ancora un bellissimo film. Alla faccia di chi dice che il cinema italiano è morto! Martin Eden è tratto dal celebre romanzo di Jack London che racconta l’ascesa sociale di un giovane ambizioso, povero e analfabeta. Tra gli USA e Napoli, il regista Pietro Marcello realizza un film magico, quasi onirico, molto originale e impreziosito dall’ottima interpretazione di Luca Marinelli, uno degli attori italiani migliori. Il film è finito in molte classifiche straniere dei migliori film del 2020, compresa quella molto prestigiosa del New York Times.

L’uomo invisibile



Non manca un po’ di fantastico tra i film 2020, anche se quest’anno la realtà è sembratra in grado di superare la fantasia. L’uomo invisibile è il remake del classico Uomo invisibile, ma con l’idea di capovolgere il punto di vista: ovvero quello di lei, la moglie vittima, e non di lui. Idea ottima che funziona in questo bellissimo thriller-horror, tra i migliori horror da vedere e tra i migliori film dell’anno.

1917



La prima guerra mondiale come non si era mai vista al cinema. In questo spettacolare e intenso film di Sam Mandes seguiamo due soldati tra le linee nemiche in un unico incredibile piano sequenza. Guardandolo vi sembrerà di essere davvero lì tra mine, colpi di fucile ed esplosioni. Nei cinema italiani è uscito nel gennaio 2020, quando ancora si parlava di “un virus in Cina” e andare al cinema era una cosa scontata. Grande film, ha vinto molti premi tra cui tre Oscar. Da vedere.

L’hotel degli amori smarriti



Lei scopre i tradimenti di lui, così si trasferisce nell’hotel di fronte a casa, dove continua a osservare il marito e la sua nuova donna. Ma in quell’hotel fa amicizia con altre persone. Le commedie francesi, si sa, sono tra le più amate in tutto il mondo tra i film recenti, e in particolare in Italia. Questa gradevole e brillante commedia rientra nella categoria. Leggera ma per niente frivola, è stata una bella sorpresa del 2020. Consigliato.

Sto pensando di finirla qui



Lui sta portando la sua nuova ragazza a conoscere i suoi genitori. Mentre viaggiano in macchina parlano… Un inizio banale, se non fosse che il film è scritto e diretto da Charlie Kaufman, uno dei più geniali artisti del cinema contemporaneo. Dunque il film non è per niente semplice, anzi: niente è come sembra. Meraviglioso dramma, thriller, commedia surreale (sì, è tutte queste cose insieme) con attori bravissimi come Jesse Plemons, Jessie Buckley e Toni Collette, è uno dei migliori film del 2020. Imperdibile, si trova su Netflix.

E questa era la lista dei nostri consigli per quanto riguarda i migliori film 2020. Come già detto molti non sono usciti al cinema a causa della pandemia, ma è possibile recuperarli su Netflix, Prime, Raiplay o in DVD. Nonostante tutto è stata un’ottima annata cinematografica, meno, purtroppo, per i botteghini, visto che le sale sono rimaste chiuse per quasi tutto l’anno.

Nella speranza che le cose vadano meglio, questa era la nostra classifica dei film più belli da vedere usciti nel 2020.

Sottolineiamo ancora una volta il piacere nel mettere nella lista ben tre film italiani, tutti di altissimo livello, dato che in altri anni era difficile trovarne anche uno solo. E invece ultimamente il cinema italiano sta risorgendo regalandoci non solo cinepanettoni o remake di film che hanno avuto successo altrove, ma autentiche perle. Buona visione a tutti e tutte.

