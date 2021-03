I migliori film romantici, ma non i soliti. Da vedere su Netflix e Prime Video.

Ogni anno, soprattutto da quando sono aumentate le produzioni di Netflix e altri siti di streaming on line, escono davvero tanti film. Tra questi i film romantici sono tantissimi e spesso è difficile capire quali sono quelli da non perdere. Abbiamo quindi scelto per voi quelli che secondo noi sono i 10 migliori film romantici da non perdere usciti negli ultimi anni, tra quelli più insoliti e originali. Buona visione!

Film romantici originali da vedere: i più belli e famosi

Pazzo per lei (2021)

Pazzo per lei, 2021. Regia: Dani de la Orden. Genere: commedia, sentimentale.

Commedia romantica spagnola uscita nel 2021, diretta da Dani de la Orden e distribuita da Netflix. Un giovane giornalista di nome Adri una sera incontra l’esuberante Carla. I due trascorrono insieme una notte d’amore senza raccontarsi nulla delle rispettive vite e il mattino dopo lei è scomparsa. Adri si rende conto di essere innamorato e pur di incontrarla ancora arriverà a fingersi pazzo. Film interessante per come affronta in modo leggero il tema dei disturbi mentali. Si può vedere su Netflix.

Amore al quadrato (2021)

Amore al quadrato, 2021. Regia: Filip Zylber. Genere: commedia romantica.

Tra i film romantici da vedere c’è anche questa commedia romantica polacca distribuita da Netflix. Un fotografo e noto Don Giovanni è costretto a mettere in discussione le proprie scelte quando durante un servizio fotografico conosce Monika, giovane donna che conduce una doppia vita, e se ne innamora. Si può vedere su Netflix.

Non è romantico? (2019)

Non è romantico?, 2019. Regia: Todd Strauss-Schulson. Genere: commedia, fantastico.

Decisamente un film romantico originale, fra quelli più recenti. Una giovane donna cinica che non crede nell’amore finisce all’ospedale per un trauma cranico e quando si risveglia scopre di essere intrappolata in una commedia romantica. Una commedia divertente che si prende gioco dei cliché tipici delle commedie romantiche. Da non perdere. Si può vedere su Netflix.

A star is born (2018)

A star is born, 2018. Regia: Bradley Cooper. Genere: musicale, sentimentale, drammatico.

Film d’esordio di Bradley Cooper come regista, vede lo stesso Bradley Cooper e Lady GaGa nelle parti dei protagonisti Jackson e Ally. Si tratta del remake (il terzo, dopo quello del 1954 e quello del 1976) del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman. Il film ha vinto un Oscar per la miglior canzone. Se amate i film d’amore e i musical, non perdetevelo. Si può vedere su Netflix e Infinity.

Lei (2013)

Lei, 2013. Regia: Spike Jonze. Genere: drammatico, fantascienza, sentimentale.

Un altro film da non perdere se si ama il genere sentimentale. Non si tratta però di una commedia. Il tono di questo film diretto da Spike Jonze (Essere John Malkovich, Nel paese delle creature selvagge) è infatti piuttosto malinconico. Joaquin Phoenix interpreta un uomo che si innamora di un’intelligenza artificiale, la cui voce originale è quella di Scarlett Johansson (nella versione italiana la voce è invece quella di Micaela Ramazzotti). Il film, pluripremiato, riflette sul tema caro alla fantascienza del rapporto tra esseri umani e robot. Si può vedere su Netflix e Mubi.

Questione di tempo (2013)

Questione di tempo, 2013. Regia: Richard Curtis. Genere: commedia, fantastico, sentimentale, drammatico.

Ecco un’altra commedia romantica e sentimentale originale. All’età di ventuno anni, Tim Lake scopre di essere in grado di viaggiare nel tempo. Negli anni imparerà pian piano a utilizzare al meglio questa abilità. Questione di tempo, diretto da Richard Curtis (regista di Love Actually e I Love Radio Rock) è più che una commedia romantica: i personaggi intorno al protagonista sono tanti, e in due ore il film affronta, con un mix di leggerezza e profondità, un’infinità di argomenti e questioni. Con Domhnall Gleeson, Rachel McAdams e Bill Nighy. Si può vedere su Netflix, Now TV e Sky Go.

Le amiche della sposa (2011)

Le amiche della sposa, 2011. Regia: Paul Feig. Genere: commedia, romantico, comico.

Annie (Kristen Wiig) è una semplice ragazza del Midwest, single e vicina ai quarant’anni, che d’improvviso si trova essere la prima damigella della sua migliore amica e a dover organizzare insieme alle altre damigelle il suo addio al nubilato. Una commedia molto divertente, tutta al femminile. Si può vedere su Netflix e Amazon Prime Video

500 giorni insieme (2009)

500 giorni insieme, 2009. Regia: Marc Webb. Genere: commedia, romantico, drammatico.

Film d’esordio del regista Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, 500 giorni insieme è sicuramente tra le commedie romantiche da non perdere. I due protagonisti, interpretati da Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, vivono una relazione nonostante abbiano due punti di vista opposti sull’amore: lui è un romantico, mentre lei non crede nell’amore vero. Da vedere. Si può trovare su Disney+.

Se mi lasci ti cancello (2004)

Se mi lasci ti cancello, 2004. Regia: Michel Gondry. Genere: commedia, romantico, fantascienza, drammatico.

Tra i film romantici Se mi lasci ti cancello è davvero imperdibile. Diretto dal grandissimo Michel Gondry (The Green Hornet, Human Nature, Microbo & Gasolina) e scritto da Charlie Kaufman, è un film d’amore fuori dagli schemi, visionario e poetico. Jim Carrey e Kate Winslet interpretano Joel e Clementine, in un mondo in cui, se lo si desidera, esiste la possibilità di cancellare dalla propria mente ogni ricordo legato ad una persona. Sicuramente da non perdere. Si può vedere su Netflix

Lost in Translation – L’amore tradotto (2003)

Lost in Translation – L’amore tradotto, 2003. Regia: Sofia Coppola. Genere: commedia, drammatico, sentimentale.

Bob Harris, una star del cinema ormai in declino (Bill Murrey) incontra la giovane Charlotte (Scarlett Johansson) in un albergo di Tokyo. I due instaurano un rapporto di amicizia e tra loro si crea una particolare alchimia. Una commedia romantica con tratti malinconici, secondo film diretto da Sofia Coppola. Si può vedere su Netflix e Amazon Prime Video.

I migliori film romantici originali usciti negli ultimi anni

E questi erano i migliori film romantici da vedere che abbiamo scelto, i più famosi e belli usciti dal 2000 in avanti. Certo i film romantici che escono al cinema sono tanti, e dovendo sceglierne solo dieci per forza di cose molti bei film non sono presenti in questa lista.

Pensiamo ad esempio a film come Amore & altri rimedi con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, uscito nel 2010, in cui la commedia romantica si intreccia con il dramma, o a Chiamami col tuo nome (2018), di Luca Guadagnino, adattamento cinematografico del romanzo di André Aciman.

E parlando di film romantici non si può non citare I segreti di Brokeback Mountain, diretto da Ang Lee e uscito nel 2005. Una commedia corale con un cast di attori davvero ricco è poi Love Actually – L’amore davvero, film scritto e diretto da Richard Curtis.

Insomma, i film romantici e originali usciti negli ultimi anni che parlano di sentimenti, che siano drammatici e intensi, leggeri o comici, sono davvero tanti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

