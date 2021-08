Serie A, Inter-Genoa: statistiche, formazioni, dove vederla

Inter vs Genoa. Il nuovo campionato apre con la squadra campione d’Italia: Inter impegnata a San Siro (oggi ore 18.30) contro il Genoa

Serie A, prima giornata: Inter-Genoa – Prima giornata di campionato, e la prima partita vede in campo i campioni in carico dell’Inter, impegnati contro il Genoa di Ballardini a San Siro, questo pomeriggio alle ore 18.30.

Serie A, prima giornata, Inter-Genoa

Il programma del campionato prevede due turni ad agosto prima della sosta in programma agli inizi di settembre a causa degli impegni della Nazionale. L’Inter, profondamente rinnovata e al centro di un programma di contenimento dei costi imposto dalla proprietà, scende in campo contro il Genoa che ha lasciato partire quasi tutti i suoi talenti messi in mostra la scorsa stagione.

Inter che ha perso Lukaku e Hakimi e che sta cercando di difendere tutti gli altri pezzi pregiati del suo spogliatoio corteggiatissimi dal mercato: da Barella a Lautaro Martinez. E che inoltre deve gestire la controversa questione dei contratti in scadenza, a cominciare da quelli di Perisic e Brozovic.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Esordio certo dal primo minuto per Edin Dzeko che giocherà come unico terminale offensivo considerando anche l’assenza di Lautaro Martinez che deve scontare un turno di squalifica. Il resto della formazione è una scelta praticamente obbligata per Simone Inzaghi che punterà su Sensi, finalmente in campo dal primo minuto dopo le ultime stagioni tormentate dagli infortuni, e sul nuovo arrivato Calhanoglu.

Nel Genoa, dove il grande ex Goran Pandev ha rinnovato per un’altra stagione rinviando il suo addio al calcio, assente Behrami, squalificato. In campo dal primo minuto, quasi certamente, Kallon, la giovane rivelazione della Coppa Italia. Mattia Destro non convocato, in uscita verso lo Spezia.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Ghiglione; Kallon, Pandev.

Calendario Inter Serie A. 2021 - 22, tutte le partite del campionato

Inter-Genoa, le statistiche: dove vederla in Tv

I precedenti sono assolutamente a favore dell’Inter: sei vittorie di fila contro il Genoa in Serie A, segnando 21 gol senza mai subirne nemmeno una. Per la squadra rossoblu è la serie peggiore contro un’avversaria del massimo campionato, l’ultimo gol risale al febbraio 2018 e a segnarlo fu proprio Goran Pandev. L’inizio di campionato è di solito positivo per l’Inter che ha pareggiato solo una delle ultime 10 gare all’esordio stagionale di Serie A: 0-0 nel 2014 contro il

Torino. L’Inter è imbattuta da ben 17 partite quando ha effettuato il suo match d’esordio stagionale in casa in Serie A (14 le vittorie). L’ultima sconfitta nella gara d’esordio al Meazza in campionato per i nerazzurri risale al 1987

Edin Dzeko si appresta a festeggiare il suo 200esimo match in Serie A e contro il Genoa ha firmato tre reti e cinque assist.

Inter-Genoa si gioca alle ore 18.30 di oggi allo Stadio “Meazza” di Milano San Siro. Arbitro Marini, assistenti Liberti, Vecchi. Quarto uomo: Marchetti. Valeri alla VAR (assistente Carbone). La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile inoltre sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

