Serie A, Torino-Atalanta, statistiche, formazioni, dove vederla

Torino vs Atalanta. La Dea fa il suo esordio a Torino contro i granata nel match in programma alle 20.45. Formazione, statistiche e dove vedere la partita in Tv.

Serie A, prima giornata Torino-Atalanta – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una delle quattro squadre italiane impegnate in Champions League, farà il suo esordio allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata questa sera alle ore 20.45.

Serie A, prima giornata, Torino-Atalanta

É una delle partite di cartello della prima giornata del campionato di calcio di Serie A quella tra il Torino, da quest’anno anno affidato all’ex tecnico del Verona Juric, e l’Atalanta di Gasperini, finalista di Coppa Italia e ormai consolidata seconda forza del campionato.

Due squadre con diverse novità nella squadra titolare e alle prese con un calciomercato ancora non completamente definito tra molte voci e possibili novità da qui alla fine della stagione.

Torino-Atalanta, le probabili formazioni

Una delle voci di mercato più importanti per il Torino riguarda Belotti, alle prese con un contratto in scadenza e con tantissime indiscrezioni che lo vedono in partenza. In ogni caso il capitano granata non ci sarà a causa di un malanno alla caviglia. Fuori anche Zaza e Ansaldi. Tra i pali riconfermato Milinkovic-Savic nonostante un precampionato con qualche errore che lo ha messo al centro di qualche critica da parte dei tifosi.

Anche l’Atalanta è alle prese con tantissime voci: esordio tra i pali dell’argentino Musso, acquistato dall’Udinese mentre non ci saranno Zapata e Malinovskyi. Assenti per squalifica ben tre titolari sicuri della squadra di Gasperini Rafael Toloi, De Roon e Freuler. Maglia da titolare per il russo Miranchuk, che potrebbe essere una delle rivelazioni della nuova stagione, alle spalle di Luis Muriel, unica punta insieme a Ilicic non ancora così sicuro di restare a Bergamo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. All. Juric

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

Atalanta, rosa 2021 2022. La formazione, giocatori italiani e stranieri

Torino-Atalanta, le statistiche: dove vederla

Il Torino ha perso due delle ultime tre gare contro l’Atalanta in Serie A (1N), incluso lo 0-7 casalingo del gennaio 2020, la sconfitta interna più larga nella storia dei granata in Serie A, una vera e propria macchia nella stagione dello scorso anno come la gara persa contro il Milan (stesso risultato) qualche settomana più tardi.

L’Atalanta ha sempre vinto nella prima gara stagionale di Serie A negli ultimi tre campionati, dopo che aveva raccolto solo due punti nelle otto stagioni precedenti. Per L’Atalanta ben 11 gol nelle sue ultime tre partite d0esordio stagionale in Serie A, è la squadra che ha segnato di più nella gara iniziale nel massimo campionato italiano nelle ultime tre stagioni. Torino che dovrà prestare attenzione a concedere vantaggi alla Dea: l’Atalanta una volta in vantaggio non ha mai perso in ben 27 partite. E il Torino dal canto suo è riuscita spesso a farsi rimontare anche quando era in vantaggio, ben cinque sconfitte in 19 incontri.

Occhio a Luis Muriel: sei gol con la maglia dell’Atalanta contro il Torino in campionato (quattro reti e due assist).

Torino-Atalanta si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino. Arbitro Chiffi, assistenti Galetto, Vono. Quarto uomo: Minelli. Abisso alla VAR (assistente Giallatin). La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile inoltre sulle Smart TV di ultima generazione compatibili e, tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Vedi anche: Calendario serie A