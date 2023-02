Sintesi e risultati delle partite della 22^ giornata del campionato di Serie A. Le vittorie del Napoli non fanno più notizia. Classifica e prossimo turno

La ventiduesima giornata del campionato di Serie A ci dice che è tornata la cara vecchia Juventus, pragmatica al punto giusto e capace di vincere con il corto muso. Più larga invece la vittoria del Napoli che, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, non si fa fregare una seconda volta dalla Cremonese. Vince anche l’Atalanta in casa della Lazio, mentre la Roma viene fermata sul pareggio a Lecce.

Risultati Serie A Juventus-Fiorentina 1-0

A Torino, oltre alla Juventus, trionfa la tecnologia. Già, perché nei tre episodi chiave che decidono il risultato, c’è lo zampino dei nuovi sistemi. In occasione del gol che decreta il successo della squadra di Allegri, è necessario l’intervento della goal-line technology: Terracciano respinge il colpo di testa di Rabiot, ma quando la palla ha già completamente varcato la linea di porta. Arriva quindi il segnale all’orologio di Fabbri che convalida la rete.

Sulle due reti annullate, una per parte, è decisivo il SAOT, ovvero il fuorigioco semiautomatico. Prima non viene convalidato il 2-0 alla Juventus, a firma Vlahovic, proprio perché l’attaccante serbo è oltre l’ultimo difensore della Fiorentina di una manciata di millimetri; poi, all’89’, la marcatura del teorico 1-1 di Castrovilli viene annullata per un off-side attivo di Ranieri nell’azione. Il difensore viola, al di là di uno spicchio di tallone, contrasta energicamente Locatelli (ci sarebbe anche fallo) impedendogli di rinviare in maniera pulita il pallone che finisce proprio sui piedi di Castrovilli. Fabbri viene correttamente chiamato all’on-field review e fa ripartire il gioco con un calcio di punizione a favore della Juventus.

Sintesi Serie A Lazio-Atalanta 0-2

Nell’anticipo del sabato sera, l’Atalanta offre agli spettatori una lezione di calcio e infligge una sconfitta alla Lazio che, seppure a tratti, è stata autrice di una buona prova. La differenza la fanno però i dettagli, maggiormente curati dalla squadra di Gasperini che sfrutta con caparbietà le incertezze laziali.

Nel primo tempo, i nerazzurri passano in vantaggio con Zappacosta, abile a piazzare un destro a giro all’incrocio dei pali, e contengono un paio di sfuriate dei ragazzi di Sarri. Nella ripresa confezionano poi il 2-0 con Hojlund, abile ad accompagnate in porta il suggerimento di Lookman dopo un bel recupero di Palomino. La serata dell’Olimpico è però rovinata dal grave infortunio occorso ad Hans Hateboer. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio e pertanto si può ritenere conclusa la stagione del laterale olandese.

Cronaca Napoli-Cremonese 3-0

“Non c’è storia in questa città” cantavano molti anni fa gli 883. E al Maradona non c’è proprio storia per una Cremonese che non ripete l’impresa di Coppa Italia ed esce battuta 3-0. Troppo forte la squadra di Spalletti che in campionato si conferma essere un autentico rullo compressore.

I partenopei passano in vantaggio con Kvaratskhelia, raddoppiano con il solito Osimhen e chiudono i conti con Elmas, quest’ultimo entrato sul terreno di gioco solamente da qualche minuto. Per la Cremonese la già complicata strada verso la salvezza è sempre più in salita e servirà un autentico miracolo alla squadra di Ballardini per riuscire in questa impresa.

Risultati partite 22^ giornata Serie A

Nelle altre partite della ventiduesima giornata, c’è il ritorno al successo del Milan che batte 1-0 il Torino con il gol di Giroud, ma c’è anche la bella rimonta dell’Empoli contro lo Spezia. I liguri vanno sul doppio vantaggio con la doppietta di Verde, ma vengono ripresi nel finale da Cambiaghi e Vignato. Di seguito tutti i risultati.

Venerdì 10 febbraio ore 20.45

Milan-Torino 1-0

Sabato 11 febbraio ore 15

Empoli-Spezia 2-2

Sabato 11 febbraio ore 18

Lecce-Roma 1-1

Sabato 11 febbraio ore 20.45

Lazio-Atalanta 0-2

Domenica 12 febbraio ore 12.30

Udinese-Sassuolo 2-2

Domenica 12 febbraio ore 15

Bologna-Monza 0-1

Domenica 12 febbraio ore 18

Juventus-Fiorentina 1-0

Domenica 12 febbraio ore 20.45

Napoli-Cremonese 3-0

Lunedì 13 febbraio ore 18.30

Verona-Salernitana

Lunedì 13 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Inter

Classifica Serie A

Napoli 59

Inter 43

Atalanta 41

Roma 41

Milan 41

Lazio 39

Torino 30

Udinese 30

Juventus 29*

Monza 29

Bologna 29

Empoli 27

Lecce 24

Fiorentina 24

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 14

Sampdoria 20

Cremonese 8

Prossimo turno campionato

Il campionato di Serie A non si ferma e nel prossimo fine settimana tornerà nuovamente in campo. La capolista Napoli aprirà la giornata in casa del Sassuolo con l’anticipo del venerdì, mentre domenica ci sarà il derby del cuore di Silvio Berlusconi con la sfida fra Monza e Milan. Questo il calendario completo del prossimo turno.

