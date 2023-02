Tutti i risultati delle partite della ventiquattresima giornata di Serie B. Frosinone e Genoa vincono. Classifica e prossimo turno

Giornata dopo giornata il Frosinone è sempre più vicino alla promozione in Serie A. I ciociari hanno ora 11 lunghezze di vantaggio sul Genoa secondo in classifica e ben 15 sul gruppetto di terze composto da Bari, Reggina e Sudtirol. Accesa bagarre anche nei bassifondi della classifica dove sono moltissime le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, con Brescia, Spal e Benevento sempre più giù.

Cronaca Serie B Brescia-Modena 0-1

L’ennesimo cambio in panchina non porta nulla di buono in casa Brescia. Il club di Massimo Cellino, che ha esonerato un’altra volta Pep Clotet la scorsa settimana favorendo la promozione del tecnico della Primavera Davide Possanzini, è stato sconfitto ancora una volta. Nell’ultima occasione, è stato il Modena ad approfittare della confusione che regna sovrana in casa delle Rondinelle, con la squadra di Tesser che torna a casa con i tre punti grazie al calcio di rigore trasformato da Falcinelli a un quarto d’ora dalla fine.

Sintesi Cagliari-Benevento 1-0

Inizia con un ko anche l’avventura di Roberto Stellone al timone del Benevento. Il nuovo tecnico, subentrato in settimana a Fabio Cannavaro, è chiamato a risollevare una situazione di classifica deficitaria rispetto agli obiettivi. Ma la gara d’esordio porta una sconfitta in casa del Cagliari che, da quando è arrivato Ranieri, ha trovato una maggiore solidità e recuperato qualche posizione. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Altare, i sardi sono riusciti a conquistare i tre punti grazie al gol di Lapadula.

Partite Serie B Venezia-Spal 2-1

E’ sempre in bilico invece la posizione di Daniele De Rossi che, subentrato mesi fa a Venturato, non è riuscito a far cambiare marcia alla Spal, sempre più in fondo alla classifica. Anche a Venezia, gli estensi incassano una sconfitta, questa volta per 2-1. Tessmann e Pierini portano sul 2-0 i lagunari, Dickmann la riapre nella ripresa, ma la Spal incassa l’ennesimo ko.

Risultati Serie B 24^ giornata

Nelle altre partite del ventiquattresimo turno, sono arrivati i successi del Genoa sul Palermo per 2-0 nell’anticipo del venerdì e della capolista Frosinone che ha battuto 3-0 il Cittadella. Ecco tutti i risultati della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B.

Venerdì 10 febbraio ore 20.45

Genoa-Palermo 2-0

Sabato 11 febbraio ore 14

Brescia-Modena 0-1

Cagliari-Benevento 1-0

Frosinone-Cittadella 3-0

Reggina-Pisa 0-2

Sudtirol-Como 1-1

Venezia-Spal 2-1

Sabato 11 febbraio ore 16.15

Ascoli-Perugia 1-0

Ternana-Parma 1-1

Domenica 12 febbraio ore 16.15

Bari-Cosenza 2-1

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 54

Genoa 43

Bari 39

Reggina 39

Sudtirol 39

Cagliari 35

Pisa 34

Parma 34

Modena 34

Ternana 34

Ascoli 29

Venezia 27

Como 27

Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22

Prossimo turno campionato Serie B

Nel prossimo turno del campionato di Serie B 2022/2023, spicca il derby umbro fra Ternana e Perugia, ma la giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo fra Pisa e Venezia. Toccherà invece a Modena-Genoa chiudere la venticinquesima giornata. Di seguito il calendario completo.

Venerdì 17 febbraio ore 20.30

Pisa-Venezia

Sabato 18 febbraio ore 14

Benevento-Brescia

Cittadella-Reggina

Cosenza-Sudtirol

Palermo-Frosinone

Parma-Ascoli

Spal-Como

Sabato 18 febbraio ore 16.15

Bari-Cagliari

Perugia-Ternana

Domenica 19 febbraio ore 16.15

Modena-Genoa

