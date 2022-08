Risultati Serie A 3^ giornata. Furia Berlusconi. Highlights

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori di tutte le partite della terza giornata. Berlusconi si scaglia contro l’arbitro Di Bello

I risultati delle partite della terza giornata di Serie A ci dicono che Sarri è stato ben più abile nella lettura della partita rispetto a Inzaghi e la sua Lazio ha vinto 3-1 contro l’Inter.

Nella gara che invece ha aperto la giornata, il Monza rimanda l’appuntamento con il primo successo in Serie A, con il patron Berlusconi che accusa l’arbitro Di Bello.

Risultati Serie A terza giornata Lazio-Inter 3-1

Nel primo big match della terza giornata, la Lazio ridimensiona l’Inter. I biancocelesti si esprimono meglio e dalla panchina Sarri capisce quando è il momento di aggiungere qualità alla sua squadra. Laziali in vantaggio nel primo tempo con Felipe Anderson, pareggio a inizio ripresa di Lautaro Martinez, poi prodezza del neoentrato Luis Alberto e tris finale di Pedro.

Serie A 3^ giornata Monza-Udinese

Appuntamento rimandato per il Monza, che esce sconfitto in casa 2-1 dall’Udinese. I brianzoli passano avanti con Colpani ma non basta. Prima dell’intervallo Beto confeziona l’1-1 e nella ripresa Udogie completa il sorpasso.

Ma non sono mancate le polemiche, con il patron del Monza Silvio Berlusconi che, nel dopogara, si è scagliato contro l’arbitro Di Bello, reo di aver favorito i bianconeri. A nostro avviso però, la prestazione della squadra arbitrale è stata positiva.

Serie A terza giornata, le altre partite

Il programma della terza giornata prosegue sabato con la disputa delle altre partite, ma il turno si chiuderà nella giornata di domenica con Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli che inizieranno alle 20.45.

I fari però saranno tutti puntati sull’attesissimo Juventus-Roma con la prima volta di Paulo Dybala contro la sua ex squadra. Di seguito il programma completo del terzo turno di campionato di Serie A 2022/2023.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU MONZA

UDINESE

1-2 Colpani (M), Beto (U), Udogie (U) LAZIO

INTER

3-1 F. Anderson (L), Lautaro (I), Luis Alberto (L), Pedro (L) CREMONESE

TORINO

27 agosto ore 18:30 DAZN - SKY JUVENTUS

ROMA

27 agosto ore 18:30 DAZN MILAN

BOLOGNA

27 agosto ore 20:45 DAZN - SKY SPEZIA

SASSUOLO

27 agosto ore 20:45 DAZN SALERNITANA

SAMPDORIA

28 agosto ore 18:30 DAZN - SKY VERONA

ATALANTA

28 agosto ore 18:30 DAZN FIORENTINA

NAPOLI

28 agosto ore 20:45 DAZN LECCE

EMPOLI

28 agosto ore 20:45 DAZN

Classifica Serie A