Partite Serie A 3a giornata, la Juventus rischia con la Roma: i pronostici

La partitissima della terza giornata di Serie A è Juventus-Roma, qualcosa di più di un test per la squadra di Allegri. Di seguito il calendario di tutte le partite e le previsioni

La terza giornata di Serie A vede la Juventus contro la Roma a Torino, mentre l’Inter e il Napoli che in classifica sono a punteggio pieno cosi come la squadra di Mourinho, dovranno vedersela con la Lazio e la Fiorentina. Il Milan Campione d’Italia invece, cerca di fare punti a San Siro contro il Bologna.

Questo il calendario di tutte le partite della terza giornata del Campionato di Serie A con programma e dettagli di messa in onda

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU MONZA

UDINESE

26 agosto ore 18:30 DAZN LAZIO

INTER

26 agosto ore 20:45 DAZN CREMONESE

TORINO

27 agosto ore 18:30 DAZN - SKY JUVENTUS

ROMA

27 agosto ore 18:30 DAZN MILAN

BOLOGNA

27 agosto ore 20:45 DAZN - SKY SPEZIA

SASSUOLO

27 agosto ore 20:45 DAZN SALERNITANA

SAMPDORIA

28 agosto ore 18:30 DAZN - SKY VERONA

ATALANTA

28 agosto ore 18:30 DAZN FIORENTINA

NAPOLI

28 agosto ore 20:45 DAZN LECCE

EMPOLI

28 agosto ore 20:45 DAZN

Serie A, 3a giornata: Juventus – Roma. Previsioni

Non è una partita facile per la Juve che vede arrivare all’Allianz Stadium (sabato ore 18.30), una squadra reduce da due vittorie e motivatissima. Anche se il successo contro la Cremonese è stato meno convincente e più sofferto di quello dell’esordio a Salerno, la Roma può contare su un ambiente galvanizzato e al settimo cielo dopo una campagna trasferimenti ambiziosa e di altissimo livello.

Roma formazione 2022-23. Giocatori, tecnico, proprietà e palmares

AS Roma senza Wijnaldum (frattura) e Zaniolo (lussazione alla spalla) ma con una squadra che sa entusiasmare: anche quando soffre. Da una parte una Juventus che fatica a esprimersi e non sa imporre il suo gioco. Dall’altra una Roma che concede qualcosa in difesa – pur senza avere subito gol – ma che sa divertire, trascinata da un ambiente che è in grado di travolgere tutto e tutti. Se la Juventus non dovesse fare risultato dopo il pareggio contro la Samp sarebbero inevitabili altre polemiche, nuove discussioni. Il tutto a poche ore dalla fine di un mercato non ancora completo.

Partite serie A Lazio – Inter e Fiorentina – Napoli.

Inter e Napoli, a punteggio pieno, affrontano rispettivamente la Lazio (anticipo nella serata di venerdì 20.45) e Fiorentina (posticipo domenica sera, 20.45). Partite che possono dire molto sulle ambizioni di squadre che sono partite con il piede giusto: due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dalla Lazio di Sarri contro il Torino, forse la partita meno piacevole nel programma della seconda giornata.

L’Inter Fc sembra avere tolto definitivamente dal mercato i richiestissimi Skriniar e Dumfries e a questo punto cerca una conferma su un banco di prova più autorevole.

Il Napoli, nove gol in due partite, è la squadra che ha impressionato di più, ma anche la più divertente: tutta Europa parla di Kvaratskhelia, due gol al Monza in una prestazione davvero da incorniciare. Il Milan ospiterà il Bologna.

Tre le squadre ancora senza punti in classifica: sono le neopromosse Lecce, Cremonese e Monza impegnate rispettivamente contro Empoli, Torino e Udinese.

Da sottolineare un evento che merita di essere sottolineato. L’esordio da “quarto uomo” in Serie A per Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro coinvolta dall’AIA al massimo livello nel campionato più importante. In attesa di vederla anche esordire con il fischietto e al centro del campo.

La classifica aggiornata della Serie A dopo i primi due turni

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

6 2 1 0 0 INTER

6 2 2 0 0 ROMA

6 2 2 0 0 ATALANTA

4 2 1 1 0 FIORENTINA

4 2 1 1 0 LAZIO

4 2 1 1 0 MILAN

4 2 1 1 0 TORINO

4 2 1 1 0 JUVENTUS

4 2 1 1 0 SASSUOLO

3 2 1 0 1 SPEZIA

3 2 1 0 1 BOLOGNA

1 2 0 1 1 EMPOLI

1 2 0 1 1 SALERNITANA

1 2 0 1 1 UDINESE

1 2 0 1 1 VERONA

1 2 0 1 1 SAMPDORIA

1 2 0 1 1 CREMONESE

0 2 0 0 0 LECCE

0 2 0 0 0 MONZA

0 2 0 0 1

