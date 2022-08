Risultati Serie A 2a giornata: si fermano Milan e Juventus

Sono solo tre le squadre a punteggio pieno dopo i primi due turni di Serie A. Napoli, Inter e Roma con Juventus e Milan bloccate in trasferta sul pareggio

Napoli a suon di gol, Inter convincente, Roma ancora una volta di misura e con un solo gol di scarto, per altro soffrendo molto.

Ma sono queste tre le uniche tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A in un agosto di calcio subito intensissimo.

Serie A: Inter, Napoli e Roma a punteggio pieno

Tre vittorie diverse per modi e valori espressi. Il Napoli, nove gol in due partite, celebra l’estro del georgiano Kvaratskhelia che segna due gol strepitosi e conquista la città e i suoi tifosi. Al Napoli manca ancora qualcosa (si parla dell’arrivo di un difensore e di un portiere) ma non c’è dubbio che la squadra di Luciano Spalletti sia quella che è piaciuta di più. L’Inter demolisce lo Spezia senza incertezze sfoderando Lukaku e Lautaro Martinez e togliendo dal mercato Skriniar. La Roma (1-0 alla Cremonese) soffre le pene dell’inferno contro una squadra brillantissima che gioca con personalità in un Olimpico tutto esaurito.

Juve e Milan, solo un pareggio

Si accontentano il Milan e la Juventus. I rossoneri di Pioli pareggiano su un campo sempre impegnativo come quello dell’Atalanta dopo una partita forse non brillantissima come quella dell’esordio con l’Udinese. Ma se non altro non deludono come la Juventus, protagonista di una gara povera di contenuti a Genova contro la Sampdoria.

La Juventus di Allegri è già in discussione. Il tecnico esamina come aspetti positivi il fatto di “non avere subito gol nelle prime due partite”. Ma bisogna mettere in conto due pali della Sampdoria e una partita offensivamente davvero molto povera dei bianconeri. Discreto l’esordio di Kostic, impalpabile Vlahovic, centrocampo in grande sofferenza. Le note migliori arrivano da Miretti e Rovella, due rincalzi che Allegri non era nemmeno convinto di tenere e che sembrava dovessero andare in prestito. Sicuramente gli ultimi giorni di mercato serviranno alla squadra per completarsi. Ma chi si aspettava brillantezza e idee è rimasto deluso da una squadra inconcludente.

Tanti infortuni

Le prime giornate registrano assenze importanti. Se la Juventus deve rinunciare fin da subito prima a Pogba e poi a Di Maria, vittima di un problema muscolare che lo riporterà in campo tra un mese, la Roma perde Wijnaldum, frattura della tibia in allenamento, e Zaniolo, lussazione alla spalla dopo una brutta caduta in contropiede. Frattura del perone per Djmsiti dell’Atalanta dopo uno scontro di gioco. Brutto infortunio anche per Andrea Ranocchia del Monza. Da mettere in conto una preparazione accelerata e in anticipo. Ma anche numerosi scontri di gioco.

2a GIORNATA SERIE A DATA E ORA IN ONDA SU TORINO

LAZIO

0-0 UDINESE

SALERNITANA

0-0 INTER

SPEZIA

3-0 Martinez, Calhanoglu, Correa SASSUOLO

LECCE

1-0 Berardi EMPOLI

FIORENTINA

0-0 NAPOLI

MONZA

4-0 Kvaratskhelia 2, Osimhen, Kim ATALANTA

MILAN

1-1 Malinovskyi; Bennacer BOLOGNA

VERONA

1-1 Arnautovic; Henry ROMA

CREMONESE

1-0 Smalling SAMPDORIA

JUVENTUS

0-0

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

6 2 1 0 0 INTER

6 2 2 0 0 ROMA

6 2 2 0 0 ATALANTA

4 2 1 1 0 FIORENTINA

4 2 1 1 0 LAZIO

4 2 1 1 0 MILAN

4 2 1 1 0 TORINO

4 2 1 1 0 JUVENTUS

4 2 1 1 0 SASSUOLO

3 2 1 0 1 SPEZIA

3 2 1 0 1 BOLOGNA

1 2 0 1 1 EMPOLI

1 2 0 1 1 SALERNITANA

1 2 0 1 1 UDINESE

1 2 0 1 1 VERONA

1 2 0 1 1 SAMPDORIA

1 2 0 1 1 CREMONESE

0 2 0 0 0 LECCE

0 2 0 0 0 MONZA

0 2 0 0 1

In un contesto del genere da venerdì si torna in campo per la terza giornata in un ritmo che offre tre partite in dieci giorni perché la quarta giornata si giocherà nel turno infrasettimanale a cavallo tra agosto e settembre. Poi la prima sospensione destinata alle gare della Nazionale che tornerà in campo per la Nations League.

