Risultati 2^ giornata Serie A 2022/2023. Inter inarrestabile. Highlights

Serie A 2022/2023 risultati, classifica e marcatori delle partite della seconda giornata. Una prodezza di Berardi regala tre punti al Sassuolo

I risultati della seconda giornata del campionato di Serie A ci dicono che l’Inter sta trovando la miglior condizione. Dopo il successo al fotofinish con il Lecce nella prima giornata, contro lo Spezia arriva un bel 3-0.

Ma la palma di eroe del sabato se la prende tutta Domenico Berardi che, con il suo gran gol, ha regalato i tre punti al Sassuolo.

Calendario serie A 2022-2023

Risultati Serie A 2022/2023 0-0 per Udinese e Lazio

Le due gare iniziate alle 18.30 finiscono così come erano iniziate, ossia sul punteggio di 0-0. Pochissime emozioni in Torino-Lazio, qualcuna in più in Udinese-Salernitana.

I campani allenati da Nicola non sono però riusciti a sfruttare una superiorità numerica durata tutta la ripresa dopo l’ingenua espulsione di Perez.

Risultati Serie A 2022/2023 Inter-Spezia 3-0

Nessun problema invece per l’Inter che strappa un convincente 3-0 contro lo Spezia. La squadra di Inzaghi apre le danze con Lautaro Martinez, abilissimo a sfruttare una sponda aerea di Lukaku dopo un pregevole lancio di Barella; raddoppia nella ripresa con Calhanoglu e chiude con Correa.

Risultati Serie A Sassuolo-Lecce 1-0

Al Sassuolo basta invece una prodezza di Domenico Berardi per aver la meglio sul Lecce. L’uomo simbolo dei neroverdi fresco di rinnovo, unisce potenza e precisione nel suo sinistro al volo che non lascia scampo all’estremo difensore salentino.

Serie A 2022/2023 partite seconda giornata

I fari della domenica sono puntati tutti su Atalanta-Milan, in programma alle 20.45 al pari di Bologna-Verona. Alle 18.30 sarà invece la volta di Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza.

Il secondo turno si chiuderà lunedìcon le ultime due partite in programma. Si tratta di Roma-Cremonese (inizio alle 18.30) e Sampdoria-Juventus (20.45).

Classifica Serie A 2022/2023

Classifica Serie A Pt. PG V N P INTER

6 2 2 0 0 TORINO

4 1 1 0 0 LAZIO

4 2 1 1 0 NAPOLI

3 1 1 0 0 JUVENTUS

3 1 1 0 0 MILAN

3 1 1 0 0 ATALANTA

3 1 1 0 0 FIORENTINA

3 1 1 0 0 SASSUOLO

3 2 1 0 1 SPEZIA

1 2 1 0 1 ROMA

1 1 1 0 0 SALERNITANA

1 2 0 1 1 UDINESE

1 2 0 1 1 CREMONESE

0 1 0 0 0 LECCE

0 1 0 0 0 BOLOGNA

0 1 0 0 1 MONZA

0 1 0 0 1 EMPOLI

0 1 0 0 1 SAMPDORIA

0 1 0 0 1 VERONA

0 1 0 0 1

Serie A 2022/2023 prossimo turno

Il campionato di Serie A 2022/2023 non si ferma e tornerà già in campo nel prossimo weekend con la disputa della terza giornata che sarà spalmata su tre giorni: da venerdì 26 a domenica 28.