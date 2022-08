Risultati 1^ giornata Serie A 2022/2023. Classifica e marcatori

Serie A 2022/2023, risultati e marcatori della prima giornata. Poker del Milan, vincono Inter e Atalanta

La prima giornata del campionato di Serie A non regala grosse sorprese, almeno per quanto concerne le gare del sabato. Atalanta, Inter e Milan strappano i primi tre punti stagionali, mentre il Torino sbanca il campo del neopromosso Monza.

Calendario serie A 2022-2023

Risultati Serie A 2022/2023, vincono Milan e Atalanta

Nelle gare che hanno aperto la nuova stagione, Atalanta e Milan hanno avuto la meglio rispettivamente su Sampdoria e Udinese. I nerazzurri di Gasperini si sono imposti 2-0 a Genova grazie alle reti di capitan Toloi e del neoacquisto Lookman, mentre a San Siro è andata in scena una pioggia di gol.

L’Udinese ha infatti sorpreso i campioni d’Italia passando in vantaggio al 2′ con Becao, con il Milan abile a ristabilire la parità già al 10′ con Theo Hernandez su calcio di rigore. I rossoneri passano con Rebic al 15′, ma prima dell’intervallo è nuova parità con Masina (49’pt). In apertura di ripresa però il Milan si riporta avandi con Diaz e chiude i giochi al 68′ con Rebic.

Risultati Serie A 2022/2023, Inter all’ultimo respiro

Si impone all’ultimo minuto l’Inter che espugna Lecce grazie all’1-2 di Dumfries al 95 (in precedenza rete di Lukaku al 2′ e Ceesay al 48′), mentre il Torino passa 2-1 a Monza, che bagna quindi con una sconfitta l’esordio nella massima serie. Granata in vantaggio al 43′ con Miranchuk, raddoppio di Sanabria al 66′ e rete di Dany Mota per il Monza al 94′.

Serie A 2022/2023, le altre gare della prima giornata

Domenica 14 la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 proseguirà con la disputa di altre quattro partite. Alle 18.30 sarà la volta di Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, mentre alle 20.45 toccherà a Salernitana-Roma e Spezia-Empoli.

Il primo turno si chiuderà nella giornata di Ferragosto con le gare Verona-Napoli alle 18.30 e Juventus-Sassuolo alle 20.45.