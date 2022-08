Partite Serie A, 2a giornata: Atalanta-Milan, rossoneri a rischio

2a giornata del campionato di Serie A | La partita più attesa domenica sera a Bergamo tra Atalanta e Milan Guarda il calendario completo di tutte le partite.

La prima giornata di Serie A è alle spalle con alcuni dati già molto interessanti. Il fatto che tutte le squadre di vertice abbiano vinto, il fatto che molti esordienti si siano subito rivelati determinanti. In attesa dei primi scontri diretti, e in particolare di Juventus-Roma in programma come da calendario la prossima settimana, Atalanta-Milan è sicuramente la sfida più interessante.

Serie A, 2a giornata: Atalanta – Milan il derby lombardo

Sono tre le partite che coinvolgono in uno scontro diretto le otto squadre che hanno vinto la prima giornata. Inter-Spezia, con i nerazzurri nel ruolo di grandi favoriti, Torino-Lazio, partita che vede la squadra di Maurizio Sarri reduce da una ottima partita in rimonta contro il Bologna, ma soprattutto Atalanta-Milan.

Un derby, molto sentito in Lombardia soprattutto dopo che la squadra bergamasca è riuscita a ritagliarsi uno spazio rilevante non solo nel campionato italiano ma anche in ambito internazionale. Per l’Atalanta è una gara di grande visibilità ed esposizione, una di quelle sfide che piacciono molto al Giampiero Gasperini e che di solito alzano il livello di una squadra che quest’anno parte in sordina, reduce da un calciomercato in tono minore e da un campionato fuori dall’Europa. Ecco perché i rossoneri, alle prese ancora con qualche assenza di rilievo e con un paio di giocatori alla ricerca della forma migliore, rischiano su un campo mai facile e contro una squadra assolutamente motivatissima.

Le altre partite: Torino-Lazio, Empoli-Fiorentina

La Lazio, ospite del Torino, punta a una conferma dopo la buona rimonta contro il Bologna. I granata, vittoriosi sul campo del neopromosso Monza, è partito bene ma le sue potenzialità sono ancora tutte da verificare. Altro elemento di interesse è il primo derby stagionale, quello toscano tra Empoli e Fiorentina.

Serie 2a giornata: quando gioca la Juventus

La Juventus chiuderà il secondo turno di Serie A lunedì sera alle 20.45 a Genova contro la Sampdoria, contemporaneamente alla Roma di Mourinho che ospita la neopromossa Cremonese. Sul fronte mercato si attendono conferme da parte della Juve, con Rabiot in probabile partenza e Arthur che da tempo è sulla lista di trasferimento.

Spezia – Inter

L’Inter Fc, che torna ad affrontare voci difficili circa il futuro finanziario ed economico della sua proprietà, è a Spezia, una squadra che storicamente è molto legata alla società nerazzurra: non è lontano il passato in cui l’ex presidente Moratti sembrava molto interessato anche a un’acquisizione del club che ligure non si concretizzò mai.

Il prossimo turno di Serie A

2a GIORNATA SERIE A DATA E ORA IN ONDA SU TORINO

LAZIO

20 agosto ore 18:30 DAZN - SKY UDINESE

SALERNITANA

20 agosto ore 18:30 DAZN INTER

SPEZIA

20 agosto ore 20:45 DAZN - SKY SASSUOLO

LECCE

20 agosto ore 20:45 DAZN EMPOLI

FIORENTINA

21 agosto ore 18:30 DAZN NAPOLI

MONZA

21 agosto ore 18:30 DAZN ATALANTA

MILAN

21 agosto ore 20:45 DAZN BOLOGNA

VERONA

21 agosto ore 20:45 DAZN - SKY ROMA

CREMONESE

22 agosto ore 18:30 DAZN SAMPDORIA

JUVENTUS

22 agosto ore 20:45 DAZN

La classifica di Serie A aggiornata

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

3 1 1 0 0 JUVENTUS

3 1 1 0 0 MILAN

3 1 1 0 0 ATALANTA

3 1 1 0 0 FIORENTINA

3 1 1 0 0 INTER

3 1 1 0 0 LAZIO

3 1 1 0 0 TORINO

3 1 1 0 0 SPEZIA

1 1 1 0 0 ROMA

1 1 1 0 0 CREMONESE

0 1 0 0 0 LECCE

0 1 0 0 0 BOLOGNA

0 1 0 0 1 MONZA

0 1 0 0 1 SALERNITANA

0 1 0 0 1 EMPOLI

0 1 0 0 1 UDINESE

0 1 0 0 1 SAMPDORIA

0 1 0 0 1 VERONA

0 1 0 0 1 SASSUOLO

0 1 0 0 1

Questa la sintesi delle partite di serie a seconda giornata e tra i tanti temi di mercato da segnalare il passaggio di Raspadori dal Sassuolo, che ha riconfermato Bernardi per cinque anni, ufficializzato dal Napoli insieme al drancese Ndombelé: i due nuovi arrivi potrebbero già esordire contro il neopromosso Monza.