Partite Serie B 2^ giornata 2022/2023. Big match oggi: Bari-Palermo

Partite serie B. Calendario seconda giornata del campionato 2022/2023. Dove vederle tutte in Tv

Venerdì 19 agosto scatta la seconda giornata del campionato di Serie B 2022/2023 e lo fa con il big match Bari-Palermo.

Al San Nicola di Bari va infatti in scena la partita più prestigiosa del secondo turno e vede protagoniste due squadre neopromosse dalla C, ma anche due piazze storiche che hanno fretta di tornare nel calcio che conta. Anche per questi motivi, la Lega B ha scelto di aprire il palinsesto con questo confronto, il cui fischio d’inizio è fissato per le 20.45 di venerdì.

Calendario e Risultati Serie B 2022/2023

Partite Serie B seconda giornata, le gare di sabato

Dopo l’anticipo del venerdì, la Serie B torna in campo sabato con altre tre partite, tutte con fischio d’avvio fissato per le 20.45.

In particolar modo spicca il confronto fra Genoa e Benevento, due club che non nascondono la volontà di tornare in Serie A, ma si prospettano interessanti anche Ascoli-Spal e Parma-Perugia.

Partite Serie B seconda giornata, le gare di domenica

La seconda giornata del campionato di Serie B si chiuderà domenica con la disputa delle rimanenti sei partite in programma.

I fari principali saranno puntati a Cagliari, dove i sardi affronteranno il Cittadella e andranno a caccia della prima vittoria stagionale. Ma non sarà da meno nemmeno la partita di Frosinone, dove i ciociari ospiteranno un Brescia partito benissimo.

Molta curiosità anche a Cosenza, con i calabresi che ospiteranno il Modena e c’è molta attesa per capire cosa potranno fare i locali dopo il colpo di Benevento.

A completare il quadro ci sono poi Pisa-Como, Sudtirol-Venezia e soprattutto Ternana-Reggina. Infatti al Liberati di Terni sarà interessante capire se la squadra di Inzaghi sarà capace di dare continuità dopo il successo all’esordio.

Serie B 2022/2023, dove vedere le partite in televisione

Tutte le partite del campionato di Serie B 2022/2023 si possono vedere in televisione. Le emittenti che trasmetteranno tutti gli eventi in diretta sono Sky, Dazn e Helbiz. Purtroppo però nessun evento sarà visibile gratuitamente, ma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme che offrono la visione delle partite.