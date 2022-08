Partite Serie B 3^giornata 2022/2023. Debutto per Fabregas con il Como

Partite Serie B. Il fuoriclasse spagnolo Fabregas può esordire contro il Brescia che fu anche di campioni come Baggio e Guardiola

Sabato 27 agosto scatterà la terza giornata del campionato di Serie B 2022/2023, ma la partita più importante è indubbiamente quella di lunedì sera fra Como e Brescia. Infatti il 29 agosto potrebbe essere il gran giorno del debutto di Cesc Fabregas con la maglia del Como.

L’attenzione sarà quindi tutta puntata su Como-Brescia. Al Sinigaglia potrebbe infatti giungere il momento dell’esordio di Cesc Fabregas con la sua nuova maglia. L’ex Barcellona, Arsenal e Monaco, nonché della nazionale spagnola, ha sposato il progetto lariano in estate e dovrebbe essere pronto per debuttare lunedì sera.

La sua presenza, almeno in panchina per poi a subentrare a gara in corso, aggiungerà un pizzico di pepe in più in un derby lombardo, l’unico di questa Serie B. Peraltro un campione come Fabregas potrebbe farlo contro una squadra che fu anche di due campioni come Roberto Baggio e Pep Guardiola, quest’ultimo anche suo allenatore ai tempi del Barcellona.

Già sabato però la Serie B avrà motivo di interesse perché Modena-Ternana potrebbe già rivelarsi decisiva per il tecnico dei canarini – e della promozione – Attilio Tesser. Gli 0 punti conquistati nelle prime due giornate hanno portato i dirigenti emiliani alla riflessione, confermando la fiducia al proprio allenatore. Fiducia che però non sarà illimitata.

Un’altra partita che merita attenzioni è quella di domenica sera fra Parma e Cosenza. I calabresi sono partiti benissimo e la gara del Tardini potrebbe dare ulteriori indicazioni sulla forza della squadra allenata da Dionigi.

Le altre partite in programma sono Palermo-Ascoli e Spal-Cagliari sabato; Benevento-Frosinone, Cittadella-Venezia, Perugia-Bari, Pisa-Genoa, Reggina-Sudtirol domenica.

Pt. PG V N P Cosenza

6 2 2 0 0 Frosinone

6 2 2 0 0 Ascoli



4 2 1 1 0 Cagliari

4 2 1 1 0 Genoa

4 2 1 1 0 Palermo

4 2 1 1 0 Brescia

3 2 1 0 1 Cittadella

3 2 1 0 1 Reggina

3 2 1 0 1 Ternana

3 2 1 0 1 Venezia 3 2 1 0 1 Bari

2 2 0 2 0 Como

2 2 0 2 0 Parma

2 2 0 2 0 Benevento

1 2 0 1 1 Perugia

1 2 0 1 1 Pisa

1 2 0 1 1 Spal

1 2 0 1 1 Modena

0 2 0 0 2 Sudtirol

0 2 0 0 2

