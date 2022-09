Partite Serie A 8a giornata: Inter, vittoria d’obbligo; Juve in posticipo

Seria A, ottava giornata 2022. Il calendario e l’orario di tutte le partite, la classifica aggiornata | Dove e come vederle tutte in TV | Le formazioni | Ultime notizie dai campi

Dopo la lunga sosta legata alle attività della Nazionale torna in campo la Serie A. Un turno già molto significativo che prevede alcune sfide di cartello ma, soprattutto, cerca una conferma da squadre che fino a questo momento hanno deluso le aspettative dei loro tifosi. E in modo particolare Inter, impegnata in casa contro la Roma e Juventus, protagonista del posticipo della domenica con il Bologna. Partite importanti anche per verificare le condizioni delle squadre italiane impegnate in Europa nel terzo turno della fase a gironi di Champions League, tra martedì e mercoledì.

Questo il quadro completo delle partite dell’ottava giornata di Serie A con la programmazione e la messa in onda.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

TORINO

1 ottobre ore 15.00 DAZN INTER

ROMA

1 ottobre ore 18.00 DAZN EMPOLI

MILAN

1 ottobre ore 20.45 DAZN e SKY LAZIO

SPEZIA

2 ottobre ore 12.30 DAZN e SKY LECCE

CREMONESE

2 ottobre ore 15.00 DAZN SAMPDORIA

MONZA

2 ottobre ore 15.00 DAZN SASSUOLO

SALERNITANA

2 ottobre ore 15.00 DAZN ATALANTA

FIORENTINA

2 ottobre ore 18.00 DAZN JUVENTUS

BOLOGNA

2 ottobre ore 20.45 DAZN VERONA

UDINESE

3 ottobre ore 20.45 DAZN e SKY

Serie A, 8° giornata Napoli-Torino

La prima a scendere in campo è la capolista Napoli. La squadra di Luciano Spalletti può contare su un Raspadori galvanizzato dopo i due gol decisivi segnati con la nazionale in UEFA Nations League e sul rientro di Kvaratskhelia, anche lui in grande evidenza con la Giorgia. Confermato tra i pali Meret. Ancora indisponibile Osimhen, ormai comunque prossimo al rientro. Il Torino punta tutto su un Vlasic in grande evidenza in questo avvio di stagione, probabilmente in coppia con Sanabria. Infortunato Vojvoda.

Serie A, 8° giornata Inter-Roma

Tanti problemi da risolvere per Simone Inzaghi che, dopo gli impegni delle varie nazionali sarà costretto a rinunciare anche a Brozovic, squalificato contro la Roma ma indisponibile per non meno di 40 giorni a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Esordio dal primo minuto per Asllani, in campo anche Lautaro Martinez reduce dagli impegni internazionali negli Stati Uniti con l’Argentina. Anche Mourinho ha parecchie assenze di rilievo cui bisogna aggiungere Karsdorp, finito sotto i ferri la settimana scorsa per un problema al ginocchio. Scelte obbligate per l’allenatore giallorosso con un attacco in grado di creare problemi a una difesa nerazzurra, fin qui, alle prese con tanti problemi. Il tridente della Roma è composto da Dybala-Zaniolo-Abraham. Assente in panchina Mourinho, squalificato proprio nel giorno del suo grande ritorno a San Siro.

Serie A, 8° giornata Empoli-Milan

In anticipo anche il Milan, ospite di un Empoli rigenerato dopo la sua prima vittoria in campionato a Bologna. La tegola sicuramente più significativa per Stefano Pioli è la forzata assenza del portiere titolare Maignan. Al suo posto Tatarusanu: infermeria affollata considerando le indisponibilità di Theo Hernandez, Origi e Rebic. Formazione praticamente obbligata con Giroud riferimento offensivo. Empoli senza lo squalificato Akpa-Akpro.

Serie A, 8° giornata Lazio-Spezia

Anticipo all’ora del pranzo domenicale per la Lazio che ospita lo Spezia. Indisponibile Immobile, costretto a rinunciare anche al doppio impegno in Nazionale a causa di un problema di carattere muscolare. Riconfermato tra i pali Provedel con Pedro al centro dell’attacco affiancato da Zaccagni e Felipe Anderson. Probabile impiego dal primo minuto per un ispirato Luis Alberto. Problemi di abbondanza per lo Spezia che dovrebbe riconfermare in fase offensiva la coppia Gyasi-Nzola.

Serie A, 8° giornata Lecce-Cremonese

Sfida interessante in chiave salvezza a Lecce tra le due neopromosse con la Cremonese che è ancora a caccia della sua prima vittoria in Serie A. Lecce al gran completo e con qualche dubbio di formazione da risolvere all’ultima ora anche se le maglie da titolare dovrebbero toccare ad Askildsen a centrocampo e Ceesay in attacco. Cremonese che si riaffida a Okereke e Dessers alla ricerca di qualche gol che possa essere davvero decisivo in una gara estremamente importante per la classifica.

Serie A, 8° giornata Sampdoria-Monza

La Sampdoria, che ha riconfermato la sua fiducia a Giampaolo, cerca una vittoria con un’angoscia che comincia a farsi controproducente anche per una classifica, sicuramente, preoccupante. Blucerchiati ultimi con due soli pareggi in cinque partite che lasciano poca tranquillità, anche in considerazione di una situazione societaria in evoluzione ma senza alcuna certezza. Il Monza, dopo il colpaccio della vittoria interna contro la Juventus, torna in campo alla ricerca di qualche conferma. Squadra quasi completamente confermata da parte di Raffaele Palladino.

Serie A, 8° giornata Sassuolo-Salernitana

Partita che passa alla storia per l’esordio in Serie A del primo fischietto donna, Maria Sole Ferrieri Caputi che, inserita nel quadro arbitrale della massima serie fin dall’inizio della stagione, farà dunque il suo debutto assoluto. Indipendentemente dalla curiosità per quello che il calcio italiano è un evento comunque storico, sfida interessante tra due squadre che guardano alla parte medio-alta della classifica con uguali ambizioni, soprattutto di tranquillità. Salernitana priva di Ribery, acciaccato, con Dia e Piatek in attacco. Riconfermato Pinamonti nel Sassuolo ancora costretto a rinunciare alla fantasia di Berardi, Traorè e Defrel.

Serie A, 8° giornata Atalanta-Fiorentina

L’Atalanta di Gasperini, unica squadra imbattuta in campionato insieme al Napoli, ospita una Fiorentina con qualche risultato incostante in un avvio di stagione reso complicato da indisponibilità e assenze. Tra i Viola non recupera Dodò. assenze di rilievo in difesa per l’Atalanta che sostituisce il portiere titolare Musso con Sportiello e ripropone Okoli e Toloi, reduce dalla Nazionale. Davanti attacco a trazione fortemente offensiva con Hojlund, Lookman ed Ederson.

Serie A, 8° giornata Juventus-Bologna

Dopo tante polemiche legate alla brutta sconfitta di Monza, la Juventus torna in campo ospitando il Bologna, a sua volta reduce da un tonfo interno contro l’Empoli in quella che è stata la prima partita in panchina del nuovo tecnico, Thiago Motta. Sono state due settimane intensissime per la formazione bianconera, apertamente contestata dai tifosi, con Massimiliano Allegri imputato numero 1. Resta da vedere dopo due settimane di lavoro e con il rientro di numerosi titolari dagli impegni internazionali, quale sarà la risposta in campo da parte della squadra. Nel frattempo torna titolare tra i pali Szczesny. Assente per squalifica dopo l’ingenua espulsione del Brianteo, Di Maria. In una squadra che attende ancora il rientro di Pogba e Chiesa, maglia da titolare per Milik e Rabiot. Bologna senza assenti che si affida ad Arnautovic, con Soriano e Barrow a sostegno.

Serie A, 8° giornata Verona-Udinese

Chiude il quadro dell’ottava giornata il derby del Triveneto. Verona reduce da due sconfitte consecutive e alle prese con risultati certo non molto positivi dopo la splendida stagione dello scorso anno, fino a questo punto non confermata. Udinese, cinque vittorie in sette partite, che continua a pensare in grande e che occupa stabilmente le posizioni di vertice. Friulani di fatto riconfermati con Beto-Deulofeu, una delle coppie migliori in questo avvio di stagione di Serie A. Quindici gol all’attivo per l’Udinese che testa una delle peggiori difese del campionato: tredici i gol subiti dall’Hellas, solo Cremonese e Monza hanno fatto peggio.

