Milan-Fiorentina, Serie A 2021/2022, quando si gioca e dove si può vedere

Milan Vs Fiorentina a che ora si gioca, le probabili, ultime news e dove vedere la partita tra rossoneri e viola.



Milan-Fiorentina è la gara su cui saranno puntati i fari domenica pomeriggio. La sconfitta dell’Inter nel recupero giocato lo scorso mercoledì sul campo del Bologna ha permesso al Diavolo di mantenere la vetta della classifica del campionato di Serie A, e un successo contro i viola consentirebbe ai rossoneri di legittimare la posizione di vertice.

Osservata speciale sarà però anche la Viola che, reduce da due pesanti stop contro Salernitana e Udinese, è a caccia di punti per conquistarsi un posto in Europa.

Milan-Fiorentina, la classifica di Serie A

Il Milan si presenta a questo appuntamento forte del primato in classifica con 74 punti, due in più dell’Inter. Vincendo, la squadra allenata da Stefano Pioli si porterebbe temporaneamente a +5 sui cugini, obbligandoli ancora una volta alla rincorsa. La Fiorentina occupa invece la sesta posizione al pari della Lazio con 56 punti e sogna ancora la qualificazione alla prossima Europa League. La lotta però è serratissima, con la Roma, quinta a 58, e l’Atalanta che insegue a 55. Il bottino pieno fa pertanto gola anche alla squadra di Italiano che, oltre a cercare riscatto dopo le due recenti figuracce, ha assoluta necessità di incrementare il proprio score.

Milan-Fiorentina dove vederla in tv e chi la commenterà

Milan e Fiorentina si sfideranno allo stadio di San Siro di Milano domenica 1 maggio con fischio d’inizio fissato alle 15. La gara si potrà vedere in esclusiva su Dazn con la telecronaca del match affidata a Stefano Borghi mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini, ex centrocampista che in passato ha vestito le maglie di entrambi i club. Dal 1995 al 2013, salvo la stagione 1997/1998 disputata al Vicenza, Ambro ha indossato la casacca del Milan, mentre nell’annata 2013/2014 quella della Fiorentina.

Milan-Fiorentina, giocatori indisponibili



Dire chi sarà in campo in Milan-Fiorentina è ancora piuttosto difficile, ma, quel che è certo, è che alcuni giocatori non potranno essere disponibili. Sulla sponda rossonera, mancheranno sicuramente Florenzi e Kjaer, tutti infortunati, mentre c’è qualche speranza per rivedere Bennacer, almeno in panchina. Su quella viola invece non ci sarà Castrovilli che ha chiuso anzitempo la propria stagione agonistica a causa di un grave infortunio.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Ibrahimovic sarà sicuramente presente nelle distinte ufficiali di Milan-Fiorentina, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina lasciando ancora la maglia da titolare a Giroud. In casa viola invece Italiano dovrebbe puntare ancora su Cabral come vertice offensivo con Piatek pronto a subentrare.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.