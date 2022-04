Juventus-Venezia, come si qualifica la Juve in Champions

Juventus-Venezia potrebbe fruttare la matematica Champions League ai bianconeri. Ecco news, probabili formazioni e guida TV del match.

Juventus–Venezia è il lunch match della domenica di Serie A: alle ore 12.30 infatti comincerà la sfida tra i bianconeri e i lagunari, un match potenzialmente decisivo per il matematico raggiungimento della qualificazione alla Champions League della formazione piemontese.

Gli uomini di Allegri, pur non arrivando al meglio alla sfida, dovranno dunque cercare di vincere. Dall’altra parte però occhio ai lagunari, freschi di cambio di allenatore e decisi a lottare fino all’ultimo per mantenere la categoria.

Andiamo dunque a vedere come la Juve possa qualificarsi in Champions, ma anche news e probabili formazioni.

Juventus-Venezia tra Champions League e salvezza

Considerati gli otto punti di vantaggio sulla Roma quarta in classifica, quella contro il Venezia potrebbe essere la partita più importante del campionato per la Juve: in caso di vittoria sugli arancioneroverdi e contemporaneo passo falso (sconfitta o anche pareggio) dei capitolini, la Vecchia Signora avrebbe la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Con sole altre tre giornate in programma, Chiellini e soci vincendo sarebbero infatti irraggiungibili per i ragazzi di Mourinho. Alla Juventus in realtà basterebbe anche un pareggio, ma solo in caso di k.o. di Pellegrini e compagni: se si verificasse questo scenario, sarebbero i nove punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore (vinti entrambi) a certificare il quarto posto.

Riassumendo, alla Juve serve vincere contro il Venezia e sperare che la Roma non faccia altrettanto, ma qualora i giallorossi perdessero andrebbe bene anche un pareggio.

Gli avversari non andranno tuttavia sottovalutati: il Venezia ha infatti da poco cambiato allenatore e sta lottando per togliersi dall’ultimo posto in classifica. Le ultime otto sconfitte consecutive non sono certo il miglior biglietto da visite per presentarsi all’Allianz Stadium, ma con poco da perdere (la retrocessione sembra comunque solo questione di tempo) i lagunari potrebbero diventare piuttosto imprevedibili.

Juventus-Venezia, modulo e probabili formazioni

La Juventus si presenta al match con le ormai “solite” defezioni dei lungodegenti (Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Locatelli…) alle quali dovrebbero aggiungersi quelle di Cuadrado e De Sciglio, malconci e probabilmente risparmiati anche in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Vista la consueta emergenza a centrocampo, si opterà sicuramente per una mediana a due, anche se resta da capire il modulo che potrebbe essere un 4-2-3-1 come un 4-3-3.

Da capire invece come Soncin schiererà il “nuovo” Venezia, anche se appare improbabile che si discosti molto dalla squadra che avrebbe schierato Zanetti.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Juventus–Venezia.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All.: Allegri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin

Giocatori Juve 2022: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Dove vedere Juventus-Venezia

La sfida dell’Allianz Stadium tra Juve e Venezia sarà trasmessa sia in TV su Sky che in streaming su DAZN e Now. Vi ricordiamo che il match comincerà alle ore 12.30, dirige il signor Prontera della sezione AIA di Bologna.

